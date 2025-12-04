未察覺退休校長落單罹難涉過失致死？橋檢今傳喚領隊

新北市62歲郭姓退休校長攀登玉山後四峰，不幸罹難事件，橋頭地檢署今（4）日將進行解剖複驗，並將傳喚蔡姓領隊及團員到案說明，釐清是否涉及過失致死刑責。檢警初步調查發現，領隊未及時察覺郭男落單，且抵達山屋後疑似延遲約2小時才折返尋人，恐錯失黃金救援時機。

郭姓退休校長攀登玉山後四峰罹難，橋頭地檢署今將相驗並傳喚蔡姓領隊，釐清是否涉及過失致死。（圖／資料照片）

根據了解，62歲的郭姓退休校長於11月27日，與友人共7人自組登山隊，挑戰玉山後四峰。一行人從東小南山往鹿山前往玉山南峰途中，隊友發現郭男落後未跟上。據了解，郭男在2.7公里處，疑似因體力不支表示要休息，其他團員退回圓峰山屋等候郭男，仍未見蹤影，領隊及團員於28日凌晨對外通報搜救。

高雄市消防局接獲通報後，立即啟動大規模搜救行動。搜救隊伍包含高雄、南投消防單位、玉山國家公園管理處、保七總隊及民間雲豹工作團隊等，累計動員超過30人次，並出動2架直升機及空拍機，鎖定郭男最後定位點與失聯位置，擴大搜尋鹿山至圓峰山屋一帶，以及東小南山周邊區域。

12月1日清晨6時許，郭男失聯第4天，有登山客在距離圓峰山屋1.2公里處，三叉峰下方約20公尺樹叢旁，發現郭男倒臥已明顯死亡。空勤總隊原訂當日執行吊掛任務，但因天候不佳，搜救人員改以人力背運方式護送至排雲山莊。12月3日上午9時，空勤總隊把握短暫透空時機成功吊掛，9時45分降落屏東縣里港朧翔河濱公園，後續交由家屬及員警處理。

檢警辦案人員調查發現，郭男並未迷路或墜落山谷，而是被發現陳屍在路旁草叢。領隊在一行人抵達山屋後，疑似遲延近2小時始折返找人，且在距離遺體僅400公尺處折返，疑似錯失救援時機。其他團員原欲折返尋人，卻疑因地面結冰而作罷，隨後才報案求助。

承辦檢察官今日會同法醫前往市立殯儀館複驗，釐清確切死因，包括心臟衰竭或身體失溫導致死亡等，驗畢後將簽發死亡證明書，交由家屬領回安葬。而蔡姓領隊也已於昨（3）日前往六龜派出所完成筆錄。

