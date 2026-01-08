未審總預算衝擊民生近三千億 民進黨民調：逾六成民眾反對卡預算

針對立法院遲未審議中央政府總預算，民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢今日召開記者會指出，總預算長期擱置已嚴重影響政府施政與國家發展，呼籲立法院儘速完成審議。

根據行政院盤點，若115年度總預算持續未通過，影響金額高達2992億元。受影響項目包括補助地方財政321億元、河川治水與排水改善147億元、AI基礎建設102億元、TPASS通勤月票75億元、疫苗研發70億元、生育補助加碼41億元、公共托育設施14億元及體育賽事發展等。

廣告 廣告

↑（圖片由民進黨團提供）

吳崢表示，民進黨最新民調顯示民眾高度關切未審預算的影響。有63%民眾擔心防災韌性無法提升，超過六成憂心排水與河川整治進度，58.8%擔心公共托育補助受影響，52.2%通勤族對TPASS政策感到不安。吳崢強調，民意已清楚反映社會期待，立法院應儘速完成總預算審議，讓政府正常運作。

吳思瑤則指出本屆立法院表現問題。民調顯示，高達56.3%民眾不滿意立法院整體表現，是滿意者的2.5倍。另有49.3%民眾認為立法院只推動爭議性法案、卻卡住民生預算；更有66.9%民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審隔年度總預算，比例是支持彈劾者的三倍。

吳思瑤強調，即便在國民黨、民眾黨支持者及中間選民中，多數也反對只搞彈劾、不顧民生的作法。吳思瑤痛批，預算會期不審預算，延會卻忙於政治對立與政爭操作，是本屆立法院最混亂、最荒謬的表現。

吳思瑤指出，藍白長期不審預算，已影響上千億元民生支出，直接衝擊國防安全、治水防災、通勤交通與托育政策。吳思瑤呼籲，預算就是民生，民意已經說得非常清楚，藍白立委應立即讓總預算及相關軍購預算排案審查，回應人民最基本的期待。

更多品觀點報導

從立可帶抹去的提案 看民進黨的政治鬧劇

F-16出現「鬼轉」現象 國民黨批：是在做飛行系統測試還是在飛官身上做實驗

