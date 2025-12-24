未帶毛孩打狂犬疫苗荷包大失血 台南4飼主遭罰逾10萬

台南市動保處呼籲，飼主應每年定期帶家中犬貓注射狂犬病疫苗。（動保處提供／曹婷婷台南傳真）

為落實狂犬病防疫，呼籲家犬貓應每年定期完成狂犬病預防注射。（動保處提供／曹婷婷台南傳真）

犬貓每年定期施打狂犬病疫苗，才能預防狂犬病上身，但仍有飼主會忽略漏打，台南市今年截至目前有4位飼主，遭檢舉或稽查時被揪出未每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗，遭到裁罰，被裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰，共計10萬5000元，荷包大失血。

台南市動物防疫保護處呼籲，狂犬病在台灣仍具潛在風險，家犬貓出生滿3個月或注射狂犬病疫苗已超過1年以上者，都應盡速接受預防注射。

動保處指出，台灣自民國102年爆發鼬獾型狂犬病以來，每年持續有鼬獾被驗出狂犬病，102年至今年11月30日止，全國已受理3303件鼬獾檢體，其中1006件被檢出狂犬病。其中，今年11月苗栗縣發生犬隻與狂犬病鼬獾接觸，所幸後續犬隻檢驗為狂犬病陰性。

廣告 廣告

動保處提到，今年7月1日開始，飼養或管領於室內的貓，外出時以箱籠裝載，能有效防止貓伸出四肢、頭、尾或逃脫者，可不用注射狂犬病疫苗；為落實狂犬病防疫，家中有符合上述規定家貓飼主，務必遵守飼養及外出規定。

更多中時新聞網報導

非自願離職 賣房節稅眉角多

立威廉癌後重生 憂看不到女兒長大

吳宗憲心痛北捷恐攻 嘆台灣教育要加強