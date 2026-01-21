未幫助北漂女大生 鍾東錦哽咽

苗栗縣長鍾東錦（前排左四）從擔任議長開始每年發放百萬獎學金，今年規模擴大至500萬元。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦從擔任議長開始每年發放百萬獎學金鼓勵清寒優秀學生，今年獲得議長李文斌及多家企業團體贊助，獎學金規模擴大至500萬元，發放給1000名學生，鍾東錦21日致詞時提及新聞報導有關苗栗北漂女大生艱苦就學歷程，對於未能對女大生伸出援手而感傷哽咽，希望以後縣府團隊能多注意類似訊息，不要讓苗栗青年孤單無助。

鍾東錦指出，出身苗栗單親家庭的這名女大生，孤身一人北漂就學，因父親身體不好，只能半工半讀，在台北靠著送外賣等工作養活自己、持續學業。他看完這則電視報導後，心中除了感佩女大生的努力奮鬥，更多的感觸是不捨及愧疚，苗栗子弟在外辛苦求學，身為苗栗大家長竟然不知，也沒及時伸出援手，鍾東錦說完一時情緒激動哽咽，匆匆結束致詞。

廣告 廣告

鍾東錦從7年前當選縣議會議長開始，每年捐100萬元薪水當清寒獎學金，給頭份市、三灣鄉及南庄鄉的中小學生，今年更獲得議長李文斌的「阿斌哥大愛協會」、一銓精密工業、億得電器以及苗栗縣砂石商業公會等單位支持，以總額500萬元獎學金發送給1000名國中小學生每人5000元。

鍾東錦強調，教育是翻轉人生最重要的力量，114年度苗栗縣獲民間捐贈2900萬元獎助學金，無論家庭背景如何，每一位孩子都值得被支持、被看見。苗栗縣政府將持續結合民間力量，讓獎助學金能夠年年延續，成為陪伴孩子成長的後盾。