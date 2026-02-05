未強暴、脅迫就不算重罪？大法庭裁定「偷拍兒少性影像」量刑標準

最高法院刑事大法庭4日作出裁定，統一各庭法律見解，認定行為人若未以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術等手段，僅「單純偷拍」不知情的兒童或少年性影像，並不構成《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第3項所規定本刑7年以上有期徒刑的重罪，應依同條第1項「拍攝兒少性影像罪」論處，法定刑為1年以上、7年以下有期徒刑，引發熱議。

地方、高等法院見解不一

一名黃姓男子2023年6月在新北市書局、便利商店等公共場所，先後以手機偷拍不知情兒少的裙底或褲底影像6次，其中1次得手、5次未遂。該案一審由新北地方法院，依照兒少性剝削防制條例第36條第1項，判處黃男有期徒刑2年、緩刑5年。

該案上訴後，高等法院認定構成同條第3項「違反本人意願」方式偷拍，改判有期徒刑4年2月。案件再上訴最高法院後，承審的刑事庭認為黃男並未施以強暴、脅迫等手段，不應適用7年以上重刑條款，僅能依第1項論處，各庭見解歧異，因此提案交由刑事大法庭統一裁定。

依兒少性剝削防制條例第36條第1項規定，拍攝、製造或無故重製兒童或少年性影像者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣10萬元以上、100萬元以下罰金。同條第3項則規定，以強暴、脅迫等違反本人意願的方式，使兒少被拍攝性影像，處7年以上有期徒刑，並得併科500萬元以下罰金，第三項的刑責相較於第一項明顯加重。

大法庭裁判見解出爐

刑事大法庭指出，本案爭點在於偷拍方式「未使用強制或違反意願之手段」，對不知情的兒少拍攝影像的行為，是否適用第36條第3項。

對此大法庭認為，本條例第36條之兒少性影像犯罪，係以第1項之「拍攝兒少性影像」為基本要件，第3項的行為方法則為加重要件。且第3項屬於「雙行為犯」，除拍攝行為，行為人必須以強暴、脅迫等手段壓抑、妨害兒少性隱私自主權，不法程度較高，才能加重處罰。

大法庭進一步說明，「未經同意」或「未表達同意」的偷拍行為，並非以強制或違反意願為要件，僅構成第36條第1項犯罪。若行為人另以引誘等方式偷拍，或意圖營利而為，則應分別適用同條第2項或第4項規定，加重其刑。

隨著大法庭裁定出爐，最高法院也撤銷高院判決，將黃男涉及偷拍的有罪部分發回高等法院，依統一法律見解重新審理。

大法庭裁定的效力？

司法院指出，大法庭就提案所作成的裁定，對該個案具有拘束力，提案庭必須依據該法律見解作出最終判決。裁定並非僅供參考，而是具有法定拘束力。不過，大法庭的裁定效力僅限於該個案，不像最高法院為了統一見解作成的判例或決議。

不過，提案庭是依照大法庭見解作成的終局裁判，將成為最高法院或最高行政法院的「先前裁判」，其他審判庭原則上應遵循，下級審法院亦須依循該統一見解，以確保法律見解一致。