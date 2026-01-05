未彌補犯罪危害！ 秦偉第6度申請假釋遭矯正署駁回

因性侵案被判8年徒刑的藝人秦偉，目前在台中監獄服刑。(資料照，記者楊國文攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕藝人秦偉因性侵案被判7年8月徒刑定讞，目前在台中監獄服刑中，他於去年9月申請假釋，矯正署假釋審議委員審查後，仍以秦偉未彌補犯罪所生危害，不符假釋條件為由駁回他的假釋申請，這已是秦偉第6度申請假釋被駁回。

秦偉於2016年先後被女造型師、女編劇及女粉絲控訴性侵，檢警展開調查認定有8名女子受害，其中甚至有年僅14歲的少女，不過，案經法院審理後有5件因罪證不足判無罪，另3件則被認定有罪，合併應執行刑期為7年8月定讞，秦偉於2020年4月14日發監台中監獄執行，截至目前已服刑5年多，刑期早已過半，2024年1月起秦偉積極申請假釋，但全數都被駁回。

去年5月秦偉第5度假釋申請案，假釋審議委員會以秦偉至今並未對受害人進行實質補償，也未展現彌補其犯罪後果的行為，難以符合假釋要件而駁回，時隔4個月他第6度提出假釋申請，審議委員會仍維持相同理由駁回秦偉申請。

