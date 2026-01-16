即時中心／林耿郁報導

美國總統川普重返白宮將滿一年之際，CNN發布一份最新民調，58%的受訪者認為川普一年來表現「失敗（failure）」，且「過度使用」總統權力，64%認為他平抑物價表現「不佳」；整體滿意度約僅39%。

民意不挺？根據CNN與民調機構SSRS共同調查顯示，受訪者普遍認為經濟仍是美國的「最重要」議題。但高達55%的受訪者認為，川普上任一年來的各項政策，使經濟狀況「惡化」，僅32%認為有所改善。

民眾對未來經濟展望亦趨悲觀。約4成受訪者預期，一年後經濟情勢將轉好，較川普去（2025）年1月宣誓就職前的56%顯著下降；64%民眾認為川普政府未對日常物價採取足夠行動，即便在共和黨支持者，以及「讓美國再次偉大」（MAGA）群眾中，也約有半數認為川普應加大力度平抑物價。

在領導風格與認同度上，民眾對川普態度同樣偏向負面。僅36%認為他聚焦正確優先議題；僅約三分之一認為川普「關心一般民眾」，創其政治生涯最低紀錄。37%認為川普有將「國家利益」置於「個人利益」之上，僅35%美國民眾表示對川普總統感到自豪。

整體支持度方面，川普施政滿意度為39%，自去年春季以來，持續在3成末至4成初之間徘徊；但川普在共和黨內仍保持高支持度，約9成共和黨支持者對其表現滿意，但在獨立選民、民主黨選民中支持度持續探底。

民調顯示，僅29%獨立選民支持川普。拉丁裔與35歲以下族群對他的支持度，亦自去年初的41%大幅下降至約30%；民主黨選民方面，則幾乎沒有人支持川普。

58%受訪者認為，川普「過度使用」總統權力，較就職初期的52%增加6%。民眾亦對川普試圖改變文化機構、削減聯邦項目等政策抱持疑慮，有六成受訪者認為，川普的一連串行動已「太超過（gone too far）」。

儘管如此，民眾對川普治下的國家長期命運看法有所調整。認為川普任期將「根本改變美國」的比例，自去年4月的52%下滑至41%；亦即多數人仍預期川普會對美國帶來「重大影響」，但這些變化更可能隨時間過去而「逐漸平息」。

原文出處：快新聞／未得民心？CNN最新川普民調出爐 39%滿意、58%認已濫權

