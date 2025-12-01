未懸掛牌照車輛停占道路最高罰3萬6千元

《圖說》未懸掛牌照停放於道路。〈交通局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】交通部為減少無牌車輛占用道路空間，修正道路交通管理處罰條例第12條，違規罰鍰從1萬800元，大幅提高至3萬6,000元，新制已自今年9月30日起正式上路。

裁決處處長李忠台提醒，已辦理停駛或繳銷車牌的車輛，因已無有效車牌可供懸掛，所以只能停放在私人場所，不可占用道路或公有停車格。若要報廢車輛也應交由合法環保業者報廢回收，不得任意棄置路邊；如經查獲在道路上違規停放，除補徵稅費外，還將依違反道路交通管理處罰條例第12條規定舉發，最高可處3萬6,000元罰鍰。

《圖說》未懸掛牌照停放於道路，違規罰鍰大幅提高至3萬6,000元。〈交通局提供〉

他說，日前江姓女子將未懸掛號牌的汽車停放在自家社區附近的道路，遭警方開單舉發；江女辯稱該處是私有土地道路，不應受罰，因此提起行政訴訟；經法院審理後以「該道路係為開放且為供不特定第三人通行，為道交條例第3條第1款所定『道路』無訛」，判決江女敗訴。

此外，新北市交通事件裁決處統計，今年1月至10月間，未懸掛號牌的汽、機車停占道路違規總件數有429件，較前一年同期增加77件。