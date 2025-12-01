未懸掛牌照車輛停占道路最高罰3.6萬 10個月開罰429件

未懸掛牌照停放於道路，最高可處三萬六千元罰鍰。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

為減少無牌車輛占用道路空間，交通部修正道路交通管理處罰條例第十二條，違規罰鍰從一萬八百元，大幅提高至三萬六千元，新制已自一一四年九月三十日起正式上路。新北市交通事件裁決處統計，一一四年一月至十月間，未懸掛號牌的汽、機車停占道路違規總件數有四百二十九件，較前一年同期增加七十七件。

裁決處指出，日前江姓女子將未懸掛號牌的汽車停放在自家社區附近的道路，遭警方開單舉發；江女辯稱該處是私有土地道路，不應受罰，因此提起行政訴訟；經法院審理後以「該道路係為開放且為供不特定第三人通行，為道交條例第三條第一款所定『道路』無訛」，判決江女敗訴。

裁決處處長李忠台提醒，已辦理停駛或繳銷車牌的車輛，因已無有效車牌可供懸掛，所以只能停放在私人場所，不可占用道路或公有停車格。若要報廢車輛也應交由合法環保業者報廢回收，不得任意棄置路邊；如經查獲在道路上違規停放，除補徵稅費外，還將依違反道路交通管理處罰條例第十二條規定舉發，最高可處三萬六千元罰鍰。