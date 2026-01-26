未成年兒少瘋化妝 醫示警：劣質成分恐干擾發育
在社群媒體與容貌焦慮的推波助瀾下，青少年追求完美外貌的現象日益普及，甚至出現「沒化妝就不敢出門」的集體焦慮。根據最新「兒少化妝品使用行為」調查報告顯示，台灣兒少接觸彩妝的年齡正急速下降，高達68%的受訪者曾使用化妝品，其中高中職學生比例接近八成，國小生也有一半曾有化妝經驗。皮膚專科醫師蔡文騫提醒，兒童與青少年的皮膚屏障較成人薄弱，化學物質更容易滲透進入體內，務必小心選購美妝品。
去年底食藥署檢驗發現部分化妝品竟含有工業用色素「蘇丹紅」，近期更有韓國美白霜驗出禁用的「汞」，劣質美妝品中的有害物質正悄悄威脅青少年的皮膚健康與荷爾蒙發育。
台灣桃湛公民培力協會榮譽理事長、國小教師鄒新猷表示，台灣桃湛公民培力協會調查顯示，兒少接觸與使用化妝品的情況相當普遍，多數兒少在8至13歲就開始接觸美妝，甚至有超過一成的孩子在7歲前就已使用。
皮膚薄更容易吸收毒素 成人成分「水楊酸」恐傷兒童幼肌
蔡文騫醫師指出，兒童與青少年的皮膚屏障較成人薄弱，化學物質更容易滲透進入體內。臨床上，不當使用化妝品極易引發刺激性或過敏性皮膚炎，甚至會加重異位性皮膚炎與氣喘等過敏體質。
立法委員林月琴引述歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）的評估，她強調，常見於成人產品中的抗痘成分「水楊酸」，在成人適用的濃度下，對兒童皮膚極具傷害性。此外，部分劣質產品潛伏的塑化劑、防腐劑或重金屬成分，若經由發育中兒少長期大量使用，極可能干擾第二性徵與生理發育，對身心健康造成難以挽回的影響。
立委籲推動「白話版」與校園清潔教育
儘管使用情況普遍，調查卻顯示僅有兩成兒少自認具備判斷產品品質的能力，高達六成的人不確定產品是否適合自己的膚質。林月琴與立法委員賴惠員質疑，衛福部現行的《供兒童使用之化粧品安全指引》內容過於艱澀，且主要針對廠商設計，無法協助家長與孩子理解風險。
林月琴呼籲衛福部，應制定「白話版」的友善選購指引，將專業化學成分轉化為易懂說明，並針對網購、跨境購買等非法銷售管道主動出擊。
賴惠員則點名教育部，應正視此趨勢，不應對校園化妝現象「視若無睹」，應在校園內教導正確的成分辨識、保養與深度清潔觀念，取代單純的行政禁令。
職場潛規則與校園禁令夾擊 應協助兒少建立健康自我觀感
兒少化妝風氣的盛行，背後隱含著複雜的社會心理因素。台南市兒童及少年代表協會理事長楊昀臻提到，部分青少年在打工職場中面臨「化妝是禮貌」的潛規則，迫使預算有限的學生購買廉價、無保障的劣質彩妝。
而在校園端，部分學校採取高壓禁止策略，甚至要求學生提交「變更外貌申請表」才能化妝，反而促使學生轉向更隱密的網路同儕獲取錯誤資訊。兒少代表蕭鈺儒分享，化妝能讓受容貌焦慮困擾的同學重拾自信、願意放下口罩。專家與立委一致認為，政府與學校應協助兒少建立多元的審美觀與健康的自我價值感，確保他們在自我探索的歷程中，能擁有安全、被理解且受尊重的生活環境。
