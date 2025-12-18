未成年入門投資 5類帳戶最適合

Roth IRA托管帳戶最適合打工的青少年。圖為青少年在奧馬哈公共圖書館填寫暑期工作申請表。（美聯社）

投資可以幫助孩子學習如何累積財富，以及如何為短期和長期目標存錢。CNBC Select挑選出最適合孩子的投資帳戶類型。

1. 青少年擁有的經紀帳戶：投資經紀人提供專為未成年人設計的投資帳戶，非常適合希望讓年長孩子更積極學習投資的父母。例如透過富達青少年(Fidelity Youth)帳戶(適合13至17歲青少年)，父母可以開設帳戶並監控帳戶活動、交易和買賣情況。然而，以未成年人名義開立的經紀帳戶，在聯邦大學經濟援助計算中會被視為學生資產，其影響力通常比父母資產更大。

廣告 廣告

2. 529大學儲蓄計畫：這項計畫非常適合為高等教育存錢的家庭。這些由各州政府支持的儲蓄帳戶允許父母、親戚或朋友以稅後資金存款，並享有免稅增值。如果資金用於合格的大學教育支出，提款也可免稅。如果孩子不需要這筆資金上大學，你可以將529計畫轉給其他孩子、孫子女或父母。根據不同州的規定，未使用的資金還可以轉入羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)，最高可達3萬5000元。

3. Coverdell教育儲蓄帳戶 (ESA)：這種帳戶與529計畫不同，教育儲蓄帳戶有收入限制。單身報稅者的修改後調整總收入(MAGI)上限為11萬元，已婚共同報稅者的上限為22萬元。存款不可抵稅，但資金增值免稅，用於合格教育支出的提款亦免稅。Coverdell ESA 可用於所有教育階段，從幼稚園到大學。

4. Roth IRA托管帳戶：Roth IRA托管帳戶是一種具有稅務優惠的退休帳戶，由成人（通常是父母）為孩子開設並管理。受益人必須有收入，因此最適合打工的年長孩子。與一般Roth IRA一樣，存款已課稅，可隨時無罰款提領。但提領投資收益通常需支付10% 罰款，不過有多種符合資格的例外情況，包括教育支出、孩子出生及購房。一旦孩子達到法定年齡（視州而定，18或21歲），他們將接管帳戶。

5. UGMA或UTMA托管帳戶：成人可以為孩子開設「未成年人統一贈與法」（UGMA）或「未成年人統一轉讓法」（UTMA）監護經紀帳戶，並管理至孩子成年（依州而定，18至25歲）。你不需要將資金指定用途，任何人都可存入，但存款不可抵稅，這種帳戶的好處是沒有存款或收入限制。但由於資金以未成年人名義持有，因此在聯邦大學經濟援助計算中會被視為學生資產。

更多世界日報報導

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光