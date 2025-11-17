未成年同性情侶…窒息愛！「安全帽尻vs搧巴掌」上帝視角曝：她酒駕

記者簡榮良／新北報導

窒息的愛差點丟了性命！新北市土城中華路一段，昨（16）日深夜23時許，發生一起爭吵糾紛，2名未成年女子大馬路上大打出手，觸手可及的安全成為刑具，頻頻往頭部重擊，隨後另一方狂搧巴掌反擊；經了解，雙方為情侶關係，其中17歲顏姓女子無照又酒駕，被開單扣車。

2名未成年女子大馬路上大打出手，觸手可及的安全成為刑具。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

深夜不睡覺，陣陣哀嚎聲，竟是情侶暴力相向！影片由住在高樓層的住戶拍攝、蒐證，2女大馬路上拉拉扯扯，其中頭髮較短的顏姓女子隨手拿起安全帽，不管潘女求饒，瞄準脆弱的頭部一陣毒打；似乎不勝酒力，顏女倒地打滾，換潘女開始一陣輸出好幾個巴掌反擊；當初愛得多猛烈，現在下手就有多殘忍。

顏女倒地打滾，換潘女開始一陣輸出好幾個巴掌反擊。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

警方指出，16日23時許接獲土城區中華路一段有爭吵糾紛，經了17歲解顏女與18歲潘女為情侶關係，雙方因細故發生糾紛。員警到場了解時發現顏女有酒駕情事，經實施酒測測得酒測值為0.18mg/L，依規定開單扣車，並針對顏女無照駕駛部分製單舉發；另依規定家暴通報。

年輕時總覺的愛情大過一切，值不值得託付下半輩子，得先確保上半身不會再被對方狠狠留下瘀青，等酒醒後回放影片，內心自有答案。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

