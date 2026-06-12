未成年子女免稅額擬修法增50% 財部拚明年適用
（中央社記者呂晏慈台北12日電）為營造更友善的生育環境，因應少子女化問題，財政部今天表示，已擬具所得稅法修正草案並陳報行政院，明定自115年1月1日起，未成年子女免稅額增加50%，預計本會期核轉立法院審議。若順利修法，將於明年報稅時適用。
立法院財政委員會下週將審查所得稅法部分條文修正草案，朝野黨團及立委共提出28案，囊括提高子女或受扶養親屬免稅額或扣除額，以及修正保險費列舉扣除額、健康檢查特別扣除額相關條文等面向。
比較各版本主要差異，針對育兒家庭擴大減稅，立委分別主張納稅義務人子女免稅額增加50%至60%不等；另對現行幼兒學前特別扣除額，第1個孩子扣除新台幣15萬元，第2個孩子以上每人扣除22.5萬元，立委除提案增加扣除額金額，也有不少版本主張放寬至18歲以下子女，扣除額則維持現行規定。
此外，朝野立委也分別提案增列健康檢查特別扣除額，每人限額9000元至2萬元不等，並設有排富規定。
對此，財政部書面報告指出，為因應少子女化問題，行政院提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項具體措施，貫穿生育、養育、教育3階段，財政部已擬具所得稅法第17條、第126條修正草案陳報行政院，明定自115年1月1日起，未成年子女免稅額增加50%，將盡速於本會期核轉立法院審議。
財政部表示，立委提出各項修正草案各有見地，財政部敬表感佩，亦盼立委支持行政院版本，該案為建構全方位家庭支持體系的重要措施之一，未來搭配其他部會的支持與福利措施，產生加乘效果，共同營造更友善的生育環境。
財政部說明，綜合所得稅免稅額及各項扣除額向來是外界關注焦點，為回應各界期待，財政部考量財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則，近年持續檢討並優化相關租稅措施，包含自107年度至114年度，先後提高各項扣除額度、增訂長期照顧特別扣除額、幼兒學前特別扣除額並擴大適用範圍及取消排富規定、將房屋租金支出改列特別扣除額等措施。
財政部補充，因應物價上漲，於106年度、111年度、113年度及115年度多次調高免稅額及各項扣除額，以減輕家庭育兒、租屋、照護身心失能等經濟負擔。（編輯：黃國倫）1150612
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