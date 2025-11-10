未成年子女怨普發1萬被父母拿走 律師直接給結論：抗議也沒用
政府普發現金1萬元，引發不少家庭上演「親子搶錢戰」。有些未成年子女抱怨父母把錢「直接拿走」，對此律師提醒，這筆錢在法律上屬於「孩子的特有財產」，父母雖可代為使用，但必須花在孩子身上，否則可能違法。
律師王至德在臉書指出，父母常主張自己花錢養孩子，因此孩子的錢理應歸父母所有，這種觀念其實錯誤。根據民法，父母扶養子女是「法定義務」，不能因此取得孩子財產的所有權。凡是未成年人無償取得的財產（如政府發放、祖父母給的紅包），都屬於孩子的「特有財產」。
不過，父母作為法定代理人，可為了子女利益使用或收益這筆錢，不必經過孩子同意。換句話說，爸媽可以代為支配，但用途必須與子女利益相關。
王律師解釋，若是用在孩子的教育、娛樂或生活提升上，例如購買iPad、電腦、樂器、支付補習費或出遊開銷，都屬於合法使用。但若拿去支付國民教育階段的學費、日常生活費等，本就屬父母扶養義務的支出，法律上可能會有爭議。
「拿孩子的錢去繳國中小學費，理論上不太對，因為那本來就是父母該出的。」他指出，不過若是大學生，父母法律上已非強制需負擔生活費，因此可用特有財產支付學費並無問題。
王律師認為，就結論而言，其實孩子抗議也沒用，因為爸媽本來就可以為了孩子的利益用掉，不用經過孩子同意，就算父母不用掉，未成年人除了日常生活所必需的行為之外（像是去早餐店買早餐吃），所有的法律行為本來就都要經過父母同意（7歲以下應該不太會吵這普發1萬元），未成年人們其實也沒辦法任意的用掉這1萬元呀！
至於已滿18歲的青年，則完全不同。這筆普發1萬元就是他們的個人財產，可自由支配，不需經父母同意。不過王至德也提醒，成年後父母原則上已無扶養義務，「所以錢雖然是你的，生活費可能就得自己想辦法了。」
更多鏡週刊報導
中颱鳳凰甩尾北轉！最快今下午海警 北東防豪雨中南部留意強風
三上悠亞來了！加盟TPBL夢想家啦啦隊 應援排班時間曝光
其他人也在看
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 小時前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 1 天前
孩子沉迷電動不讀書？專家教你這招讓他主動翻開書本
相信不少家長都有這樣的煩惱：孩子完全不讀書，老是打電動，要他讀書總是不甘不願。而且，當爸媽越要求，孩子就會越抗拒，反而更討厭讀書……結果就陷入惡性循環。究竟家長該怎麼做，才能讓孩子主動讀書呢？孩子自動學習 小學階段是關鍵我們調查的75位東大生中，約有48％的人回答「從小學就養成學習的習慣」。他們表示，因為小學學校作業較少，所以能自己學習的時間比較多。而到了國中，不只要參加社團活動，和朋友的交際也會增加，生活變得忙碌，就比較難規畫好幾個小時的讀書時間。如果不趁小學時養成習慣，升上國、高中就更難有規律的學習時間，而這正是許多學生不讀書的原因。正因如此，家長必須把握孩子升上國中之前的時間，幫助他們養成好習慣，且要達到一天不念書就不舒服的狀態。學習不是爸媽的事 成績好壞是孩子自己的責任主動、獨立自主的態度非常重要。由父母管理學習環境、準備講義、打造學習行程表，其實就是家長要求孩子讀書的狀態。以打電動比喻，就像是家長拿著控制器操控孩子。在這種狀態下，如果沒得到好成績時，孩子會認為那是父母的責任，而不是他們的。這樣一來，即使成績很差，他們也不覺得怎麼樣，畢竟他們只是遵照爸媽的指示去做而已。最理想的常春月刊 ・ 1 天前
徐嶔煌計畫赴日舉行"佛前式婚禮"！與伴侶最重視"這原因"！
資深媒體人徐嶔煌與伴侶完成結婚登記，並計畫於日本佛寺舉行別具意義的婚禮。消息曝光後，引發各界關注與祝福，眾多好友與粉絲紛紛留言恭賀。徐嶔煌在節目中接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人選擇在日本舉辦婚禮，「是因為對儀式感與傳統文化的重視」。他表示，婚禮概念源於他與伴侶都喜歡日本文化，「佛前式婚禮的莊嚴氣氛，就像西方教堂婚禮中的誓言環節，雖文化背景不同，但情感與祝福是相通的。」他進一步介紹日式佛前式婚禮的獨特之處，典禮開始時，新人將在佛前宣誓，並以念珠交換取代戒指，象徵彼此的聯繫與祝福。徐嶔煌說：「他會有念珠給新人，交換的不是戒指，而是特別的念珠。」此外，進入寺廟的行進儀式也極具象徵性，新人的打扮也很特殊，頭頂上方會撐著一把傘，兩人緩慢步入殿堂，將整場婚禮儀式感拉到最滿。原文出處：資深媒體人徐嶔煌喜結良緣！計畫於日本舉行"佛前式婚禮"！ 更多民視新聞報導台灣觀光客4大NG行為！1口頭禪嚇壞日本人：像凶狠黑道有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了民視影音 ・ 1 天前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 4 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 19 小時前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」
生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。民視 ・ 2 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 19 小時前
颱風假11/11停班停課全台最新通知 關注北北基是否上班上課【不斷更新】
颱風鳳凰逼近，根據中央氣象署颱風消息，颱風鳳凰今天至周三（12日）影響最顯著，預計今天下半天發布海警，明天（11日）上半天發布陸警。氣象署今天上午發布台北、新北、基隆、宜蘭4縣市大雨特報。風雨若達到《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定，即可停止辦公及上課，至於是否停班課，仍由各縣市政府決定。網友關心明天（11日）周二是否會放颱風假（災防假），Yahoo奇摩新聞在本篇新聞整理11月11日上班上課最新資訊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
鳳凰將轉彎撲台！ 賈新興估「13縣市」停班課機率大
鳳凰颱風即將北轉朝台灣接近，週二、週三（11、12日）為影響台灣最明顯的時刻，尤其基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島慎防大雨及豪雨，氣象專家賈新興也預估，13縣市停班停課的機率大。中天新聞網 ・ 4 小時前
樂天桃猿到底在想什麼？老將林智平不捨古久保限時動態PO文：「難看」
體育中心／綜合報導2025年總冠軍樂天桃猿，在9日亞洲職棒交流賽結束震撼宣布，不和新任冠軍總教頭古久保健二續約，據傳連古久保本人都是7號才被通知，來不及和選手告別，又怕影響球員比賽心情，因此在9日古久保親口說出離隊消息時，讓許多球員都非常錯愕，也於個人社群PO表達對「阿公」古久保的不捨，陣中老將林智平更是直言：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！」另外也再PO出「拜託」、「難看」的限時動態，似乎意有所指。FTV Sports ・ 2 小時前
2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐 她居冠獲近40%、黃國昌9.8%
下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營開始布局，新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，蘇巧慧居冠達39.5%，黃國昌則獲9.8%支持度，再度引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
北捷逼讓座白髮嬤連女童都不放過「還拿雨傘敲」 北檢起訴了
8月29日社群媒體Threads上瘋傳一部影片，內容為台北捷運淡水信義線開往淡水方向的列車上，車廂內座位未滿的狀況下，曾婦以「東西很多，想掛在旁邊」為由，堅持要坐在「Fumi阿姨」所坐的優先席座位上。曾婦見「Fumi阿姨」不讓，便開始用手上的包包揮打對方。「Fumi阿姨」不堪...CTWANT ・ 3 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 4 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
邪惡帝國砸276億毀了棒球 美媒：道奇改變了大聯盟
杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」太報 ・ 23 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 16 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 17 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重
伺服器機殼廠晟銘電（3013）日前公布第三季稅後淨利2.17億元，季增超過九成，近兩個交易日啟動補漲行情，今（10）日盤中一度大漲12.5元、觸及139.5元鎖漲停，截至上午11時30分，成交量達2.8萬張，較前一交易日放大約有五倍之多。運達投顧分析師陳石輝表示，持股者不必急於賣出，追價投資者則需留意目前股價已接近近期高點，短線賣壓較重。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前