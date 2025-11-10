未成年子女怨普發1萬被父母拿走 律師直接給結論：抗議也沒用

政府普發現金1萬元，引發不少家庭上演「親子搶錢戰」。

政府普發現金1萬元，引發不少家庭上演「親子搶錢戰」。有些未成年子女抱怨父母把錢「直接拿走」，對此律師提醒，這筆錢在法律上屬於「孩子的特有財產」，父母雖可代為使用，但必須花在孩子身上，否則可能違法。

律師王至德在臉書指出，父母常主張自己花錢養孩子，因此孩子的錢理應歸父母所有，這種觀念其實錯誤。根據民法，父母扶養子女是「法定義務」，不能因此取得孩子財產的所有權。凡是未成年人無償取得的財產（如政府發放、祖父母給的紅包），都屬於孩子的「特有財產」。

不過，父母作為法定代理人，可為了子女利益使用或收益這筆錢，不必經過孩子同意。換句話說，爸媽可以代為支配，但用途必須與子女利益相關。

王律師解釋，若是用在孩子的教育、娛樂或生活提升上，例如購買iPad、電腦、樂器、支付補習費或出遊開銷，都屬於合法使用。但若拿去支付國民教育階段的學費、日常生活費等，本就屬父母扶養義務的支出，法律上可能會有爭議。

「拿孩子的錢去繳國中小學費，理論上不太對，因為那本來就是父母該出的。」他指出，不過若是大學生，父母法律上已非強制需負擔生活費，因此可用特有財產支付學費並無問題。

王律師認為，就結論而言，其實孩子抗議也沒用，因為爸媽本來就可以為了孩子的利益用掉，不用經過孩子同意，就算父母不用掉，未成年人除了日常生活所必需的行為之外（像是去早餐店買早餐吃），所有的法律行為本來就都要經過父母同意（7歲以下應該不太會吵這普發1萬元），未成年人們其實也沒辦法任意的用掉這1萬元呀！

至於已滿18歲的青年，則完全不同。這筆普發1萬元就是他們的個人財產，可自由支配，不需經父母同意。不過王至德也提醒，成年後父母原則上已無扶養義務，「所以錢雖然是你的，生活費可能就得自己想辦法了。」

