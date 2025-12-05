未成年家人涉霸凌！賴瑞隆致歉：先動手就是不對 未來會多陪伴教養

立委賴瑞隆才宣布要角逐高雄市長並參與黨內初選，卻傳出他的兒子在學校捲入霸凌事件，校方已啟動通報。賴瑞隆今（5）日出面證實孩子在校與同儕摩擦，對此感到自責與抱歉，也強調「先動手就是不對」。此外自己因平常忙工作、較少陪伴孩子，因此也有責任，未來會多花更多時間來陪伴教養孩子。

立委賴瑞隆開頭先致歉，表示相當自責，因為孩子的事情造成這麼大風波，他也還原經過，說兒子在10月的一場足球遊戲中與同學發生爭執，當時學校有立即介入輔導，兩邊學生也都找來溝通。原以為已處理完畢，沒想到後續還有一些狀況，賴瑞隆再次表達自責。

廣告 廣告

賴瑞隆對於發生這事感到很抱歉，也強調「先動手就是不對」，自己也不斷的跟孩子們提醒不能夠動手、不管雙方狀況是怎樣，動手就是不對。他承諾未來自己也會自我檢討，因平常花了太多時間在政治工作上，但在孩子的陪伴跟教養上確實不夠，因此對孩子們、家長、學校感到抱歉，讓許多人都受到了影響跟牽連，感到自責與抱歉。

賴瑞隆強調教養孩子是父母的責任，未來會多花更多時間來陪伴教養孩子，同時會再提醒孩子，必須懂得更多的負責、同理心、理解尊重別人。至於學校的部分，基於雙方孩子們的權益，會尊重學校的相關程序，希望保護每一個孩子是健康平安快樂的長大。

賴瑞隆也承諾未來願意跟雙方父母花更多的時間來溝通，也希望未來與雙方的孩子、父母和學校一起努力，給孩子們更健康更好的環境，也再次表達最深的歉意跟自責。

※善待他人，尊重彼此

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

兒遭控霸凌同儕「堵廁所威脅12分鐘」！賴瑞隆：全力配合調查

綠營高雄市長初選火熱！邱議瑩獲大咖助 蘇貞昌站台、陳水扁獻聲

賴瑞隆登記參加高雄市長初選 喊話有信心擊敗柯志恩、延續高雄光榮