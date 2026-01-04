未成年就交往？鞠婧禕被爆曾熱戀小8歲黃明昊 兩人齊闢謠
2026才剛開年，中國娛樂圈就爆出好幾個震撼級「桃色大瓜」，除了女網紅司曉迪「睡遍男頂流」，「黃明昊、鞠婧禕曾戀愛」的狗仔爆料也衝上了微博熱搜第一，而讓網友和粉絲吃驚的是，狗仔稱黃明昊未成年時就為大他8歲的鞠婧禕操辦橫店生日宴會，而網友扒文發現時間也真對上了。不過這些爆料都被黃明昊、鞠婧禕方分別否認。
據瀟湘晨報、網易報導，1月3日晚，「曝黃明昊鞠婧禕談過」話題衝上熱搜第一。1月3日，娛記百曉生發帖爆料，稱黃明昊和鞠婧禕曾經談過戀愛，兩人一度在鞠婧禕的女老闆家出雙入對。
娛記並稱，黃明昊和鞠婧禕在一起時還不滿18歲，也就說兩人的戀情起碼都是2020年之前的事情。而黃明昊還幫鞠婧禕在橫店張羅了生日，鞠婧禕被扒出2017年曾在橫店過生日。有網友據此推斷，若此爆料為真，意味著兩人2017年就在一起，而男方那時只有15歲，還未成年。
2017年7月，鞠婧禕主演的「蕓汐傳」在橫店拍攝；2017年10月26日，鞠婧禕的另一部劇「請賜我一雙翅膀」也在橫店開機。也有網友猜測鞠婧禕6月生日期間已進入劇組籌備或拍攝階段，在橫店過生日很正常。
據報導，黃明昊和鞠婧禕都是愛豆出身，2002年出生的黃明昊比1994年出生的鞠婧禕小了整整8歲。兩人表面看著沒有什麽交集，但其實也有一些粉絲覺得他們兩人都酷愛跳舞，實在太配了，悄悄磕起了兩人CP。2025年星光大賞，兩人也都出席了活動，但當時活動上似並沒有被拍到什麼交集。
鞠婧禕一直是娛樂圈公認的事業型大女主，入圈多年幾乎是緋聞絕緣體，忽然被曝和黃明昊戀情，有網友覺得兩人十分般配；但也有人覺得爆料者連一張合影都拿不出，兩人也沒被扒出任何交集，這個戀情大概率是造謠。
而黃明昊、鞠婧禕方隨後也都否認了戀情傳聞。
1月3日晚，黃明昊官方微博帳號發文否認稱：「假」，文中稱，某自媒體帳號惡意捏造並傳播關於黃明昊的不實言論，已嚴重侵犯黃明昊的名譽權，已留存相關證據，將依法追究造謠傳謠者的法律責任。鞠婧禕方也闢謠傳聞為「假」。
黃明昊，2002年2月19日出生於浙江省溫州市瑞安市，男歌手、演員，2018年在「偶像練習生」總決賽中獲第四名，成為NINE PERCENT成員正式出道。參演作品有「沙漏」、「默殺」、「四喜」等。
鞠婧禕，1994年6月18日出生於四川省遂寧市，影視演員、流行樂歌手，2013年11月2日憑藉SNH48「劇場女神」團體公演正式出道。2016年主演個人首部玄幻劇「九州·天空城」，還曾出演「蕓汐傳」、「熱血長安」、「新白娘子傳奇」等作品。
更多世界日報報導
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？
其他人也在看
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 25
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 4
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 21
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 9
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 23
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 6 小時前 ・ 28
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 9
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 92
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 8
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
快訊／管罄宣布懷孕！與倪安東結婚3年做人成功 寶寶小名曝光
管罄昨深夜在IG上發文寫道：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！管蹦蹦 is brewing.」並附上與倪安東手拿驗孕棒的照片，上面顯示兩條線，證實已懷孕；還有倪安東愛撫妻子肚子的畫面，溫馨又幸福。倪安東2010年與圈外人Vivi結婚，2018年離婚育有一女。2017年與管罄因音...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
影帝愛女「元旦陳屍飯店」！79歲湯米李瓊斯首發聲
79歲好萊塢影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）有過3段婚姻，並與第二任妻子育有2個孩子，不過，其中一名女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones），卻在今年新年第一天驚傳猝逝，震撼許多人。對此，維多利亞的家人也發表聲明回應了。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 8
王祖賢避談壓榨員工疑雲 新年PO自拍照稱「回娘家」
58歲女星王祖賢過去因電影《倩女幽魂》被封為「永遠的小倩」，息影後定居加拿大，去年2月在當地開養生艾灸館，近期卻被爆料疑似壓榨員工，給技師的薪資不符合加拿大的物價水平。截稿前，王祖賢未針對此風波作出回應，但分享2026年自拍美照，祝大家新年快樂，並稱「回娘家啦」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
豪門闊太全是假！香港性感女神破除閃嫁富商傳言 自揭未婚生3女真相
曾在80年代憑藉《烈火青春》與《唐朝豪放女》驚豔影壇的夏文汐，曾以大膽前衛的形象深植人心，當年傳出閃嫁富商黃冠博後，便隱居海外多年。沒想到60歲的她近期接受媒體人老友汪曼玲訪問時，竟語破天驚自爆這輩子從沒結過婚，大方坦承自己當年是未婚生子，震驚不少影迷。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 9