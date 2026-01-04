未成年就交往？鞠婧禕被爆曾熱戀小8歲黃明昊 兩人齊闢謠

2025年星光大賞，黃明昊和鞠婧禕都出席了活動。（取材自微博）

2026才剛開年，中國娛樂圈就爆出好幾個震撼級「桃色大瓜」，除了女網紅司曉迪「睡遍男頂流」，「黃明昊、鞠婧禕曾戀愛」的狗仔爆料也衝上了微博熱搜第一，而讓網友和粉絲吃驚的是，狗仔稱黃明昊未成年時就為大他8歲的鞠婧禕操辦橫店生日宴會，而網友扒文發現時間也真對上了。不過這些爆料都被黃明昊、鞠婧禕方分別否認。

據瀟湘晨報、網易報導，1月3日晚，「曝黃明昊鞠婧禕談過」話題衝上熱搜第一。1月3日，娛記百曉生發帖爆料，稱黃明昊和鞠婧禕曾經談過戀愛，兩人一度在鞠婧禕的女老闆家出雙入對。

廣告 廣告

娛記並稱，黃明昊和鞠婧禕在一起時還不滿18歲，也就說兩人的戀情起碼都是2020年之前的事情。而黃明昊還幫鞠婧禕在橫店張羅了生日，鞠婧禕被扒出2017年曾在橫店過生日。有網友據此推斷，若此爆料為真，意味著兩人2017年就在一起，而男方那時只有15歲，還未成年。

2017年7月，鞠婧禕主演的「蕓汐傳」在橫店拍攝；2017年10月26日，鞠婧禕的另一部劇「請賜我一雙翅膀」也在橫店開機。也有網友猜測鞠婧禕6月生日期間已進入劇組籌備或拍攝階段，在橫店過生日很正常。

據報導，黃明昊和鞠婧禕都是愛豆出身，2002年出生的黃明昊比1994年出生的鞠婧禕小了整整8歲。兩人表面看著沒有什麽交集，但其實也有一些粉絲覺得他們兩人都酷愛跳舞，實在太配了，悄悄磕起了兩人CP。2025年星光大賞，兩人也都出席了活動，但當時活動上似並沒有被拍到什麼交集。

鞠婧禕一直是娛樂圈公認的事業型大女主，入圈多年幾乎是緋聞絕緣體，忽然被曝和黃明昊戀情，有網友覺得兩人十分般配；但也有人覺得爆料者連一張合影都拿不出，兩人也沒被扒出任何交集，這個戀情大概率是造謠。

而黃明昊、鞠婧禕方隨後也都否認了戀情傳聞。

1月3日晚，黃明昊官方微博帳號發文否認稱：「假」，文中稱，某自媒體帳號惡意捏造並傳播關於黃明昊的不實言論，已嚴重侵犯黃明昊的名譽權，已留存相關證據，將依法追究造謠傳謠者的法律責任。鞠婧禕方也闢謠傳聞為「假」。

黃明昊，2002年2月19日出生於浙江省溫州市瑞安市，男歌手、演員，2018年在「偶像練習生」總決賽中獲第四名，成為NINE PERCENT成員正式出道。參演作品有「沙漏」、「默殺」、「四喜」等。

鞠婧禕，1994年6月18日出生於四川省遂寧市，影視演員、流行樂歌手，2013年11月2日憑藉SNH48「劇場女神」團體公演正式出道。2016年主演個人首部玄幻劇「九州·天空城」，還曾出演「蕓汐傳」、「熱血長安」、「新白娘子傳奇」等作品。

更多世界日報報導

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

美國強擄馬杜洛 意欲何為？