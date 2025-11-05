未成年怎麼領普發1萬？「3種方式」家長代領別搞錯 13歲以上可自行領

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

普發現金1萬元許多家長問，要怎麼幫符合資格的未成年孩子領取 ？一張圖看懂3種管道，家長與孩子可依家庭狀況選擇適合的領取方式！

只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領；13歲以上孩童可以用自己的帳戶或提款卡領取，如無帳戶及提款卡，可以自己或委託他人到郵局領現。3種領取方式都會開放到明（115）年 4/30，而明年 4/1-4/30 國內出生並領有出生證明的新生兒，應於 5/22 前到郵局領取。

▲未滿7歲：須由父母/監護人代領

• 以父母/監護人的帳戶登記入帳

• 以父母/監護人的提款卡至ATM領現

• 由父母/監護人或委託他人至郵局領現

▲7歲-未滿13歲：由父母/監護人代領，或以孩童帳戶/提款卡領

• 以父母/監護人或孩童自己的帳戶登記入帳

• 以父母/監護人或孩童自己的提款卡至ATM領現

• 由父母/監護人或委託他人至郵局領現

▲13 歲以上：孩童自己領，或委託他人至郵局代領

• 以孩童自己的帳戶登記入帳

• 以孩童自己的提款卡至ATM領現

• 孩童無帳戶及提款卡，由父母/監護人或委託他人或孩童自己至郵局領現

而針對「13 歲以上無銀行帳戶是否不能登記、只能排隊」及「為何設定 13 歲作為代領門檻」等問題，數位發展部解釋，訂出「13歲」這個代領年齡門檻，這項規定是延續前年（112年）普發現金的作法，參酌民法中「無行為能力人」與「限制行為能力人」的規定。

．未滿7歲的兒童沒有行為能力，所有金融相關事務都必須由父母代辦，因此普發現金會由父母代領，並透過健保卡與身分證、帳戶資訊進行驗證。

．7歲到未滿13歲的孩子，已具基本判斷能力，可由父母代領，也可以選擇用自己的帳戶領取，讓家庭有更多彈性。

．13歲以上的少年，已能獨立處理金融事務，因此可以自行領取現金。

這樣的年齡劃分，兼顧法律依據與實務考量，讓家長與子女可依家庭狀況作出最合適的選擇。數發部強調，政府在設計領取流程時，特別注重身分驗證與資安防護，確保現金發放正確無誤，同時也尊重青少年的理財自主能力。最後，數發部提醒民眾，政府公告資訊都以普發現金網站 10000.gov.tw 的訊息為準，勿輕信不實訊息或可疑連結，共同防止詐騙事件發生。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

