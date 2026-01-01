未成年性侵占比高／青少年錯誤性觀念 沉迷網路交友開房間

律師余韋德說，刑法二二七條第三項規定，對十四歲以上未滿十六歲男女性交者，縱使「雙方合意」，仍可處七年以下有期徒刑，其立法目的在於保護懵懂無知的少男少女；若雙方皆未滿十六歲，青梅竹馬不慎偷嘗禁果，同法二二九之一條後段規定，未滿十八歲者犯二二七條之罪者，須告訴乃論，給雙方父母決定是否提告機會。

網紅孫生辯稱與女子是合意性行為，只要對方當時未滿十六歲，孫生就會面臨七年以下有期徒刑，至於是否和解，是法院後續量刑問題，與是否構成犯罪無涉。

廣告 廣告

余韋德在校園法治演講逾百場，他認為，我國城鄉教育落差大，華人社會風氣中對性教育較隱晦不談，導致性觀念不夠成熟，近年網路短影音盛行、偶像劇及線上遊戲氾濫，容易讓青少年誤以為虛擬世界生活及情感為真，社群平台關注或按讚數才是稱讚。

若青少年因父母忙於事業而疏離，或由祖父母照顧而造成世代隔閡，就容易使其積極向外尋求認同或慰藉；青少年在情竇初開年紀，恰逢「帥氣網紅」、「幽默師長」或網路交友等攻勢，容易深陷其中，最後造成的常見態樣，便是青少年上網私約性交、遭下藥性侵，或被感情詐騙淪為犯罪共犯。

資深刑警說，曾有十五歲少女上網接連約出二名網友開房間，家長發現少女沉迷網路「怪怪的」，常獨自在房間內跳舞、與網友聊天，私下申辦帳號追蹤少女網路社交活動，發現少女頻繁上網交友，當面追問才知少女私約性交，報案提告，二名網友遭法辦，但少女仍自認未受害。

員警說，現今網路科技發達，接觸資訊十分方便，我國社會又面臨少子化，許多家長在工作之餘，早早配給手機卻疏於實際關心子女，導致青少年依賴網路獲取認同或未經過濾的性知識，上網交流對象也常是年紀相近者，可能被有心者利用對於性探索的好奇及刺激誘導，最後甚至遭受侵犯仍不自覺。

【看原文連結】

更多udn報導

師遭資遣告校方 二審逆轉竟敗在「英文不夠好」

官方認可？歌手穿戰袍「開腿熱唱」 網揪細節點頭

小鐘上億身家後事早規畫好 自曝受益人全寫「他」

李冰冰狠剪長髮 「冰雪女王」崩壞變塑膠臉