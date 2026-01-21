未成年注意！ChatGPT導入年齡預測機制 將自動限制使用內容

ChatGPT導入年齡預測機制。（圖／達志／美聯社）

人工智慧公司OpenAI於20日宣布，已全球逐步在旗下聊天機器人程式ChatGPT推出「年齡預測」功能，透過模型分析使用者行為與帳號資訊，判斷帳號是否可能由18歲以下未成年人使用，並自動啟用額外保護措施，以降低接觸自殘等敏感內容的風險。

OpenAI指出，該年齡預測模型結合多項帳號層級與行為層級訊號，包括長期使用模式、帳號成立時間、使用時段，以及使用者自行填寫的年齡等資訊進行判斷。一旦系統推估使用者可能未滿18歲，ChatGPT將自動套用未成年使用體驗，限制部分敏感內容。

若成年用戶遭誤判為未成年，仍可透過身分驗證服務Persona提交自拍照進行驗證，以恢復完整功能。Persona亦被Roblox等科技公司採用，相關平台近年同樣面臨各國立法機構要求強化兒童保護的壓力。

綜合《CNBC》、《路透社》報導，OpenAI近來持續加強安全與監管措施，背景包括美國聯邦貿易委員會（FTC）針對AI聊天機器人可能對兒童與青少年造成負面影響所展開的調查，以及公司涉及的多起法律訴訟。其中一宗案件，與一名青少年自殺身亡事件有關。

事實上，OpenAI早在2025年8月即預告推出家長監護功能，並於隔月正式上線，同時著手建置年齡預測系統；10月則成立由8位專家組成的諮詢委員會，針對AI對使用者心理健康、情緒與動機的影響提供建議。

值得注意的是，OpenAI此舉也被視為為未來「成人模式」鋪路。OpenAI應用事業執行長席莫（Fidji Simo）2025年12月透露，ChatGPT預計於2026年第一季推出成人模式，未來通過年齡驗證的用戶，將可存取成熟內容。

目前ChatGPT每週活躍用戶已達8億人。OpenAI也於上週宣布，將開始向部分美國用戶顯示廣告，以強化營收來源。在微軟支持下，OpenAI 2025年年化營收已突破200億美元，較前一年的60億美元大幅成長，顯示生成式 AI 商業化進程持續加速。

