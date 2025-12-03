未成年無照駕車其監護人 應同時接受道路交通安全講習

MEITU 20251203 173036869

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為提升高中生交通安全觀念，基隆市警察局交通警察隊應邀於114年12月3日13時前往基隆市二信高級中學，對學生宣導無照駕駛之事故風險、法律責任及用路安全觀念。

MEITU 20251203 173058441

立法院於114年10月28日三讀通過對無照駕駛提高處罰，機車駕駛人處新臺幣1萬8,000以上3萬6,000以下罰鍰，汽車駕駛人處新臺幣3萬6,000元以上6萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車，另未成年無照駕駛人及其法定代理人或監護人，應同時施以道路交通安全講習。現場除利用未成年無照駕駛事故死亡實例影片藉此提醒學生們，無照千萬不可騎(開)車上路，更以有獎徵答方式灌輸學生正確防護及路權觀念。

廣告 廣告

MEITU 20251203 173121732

交通警察隊呼籲家中有國、高中的家長應妥善保管家中汽、機車鑰匙，避免孩子於夜間偷騎(開)車外出而發生悲劇，希望持續透過校園宣導向下扎根，讓老師及學生們有正確的用路觀念，進而影響家中的親友共同遵守交通安全規則，一起營造更安全的交通環境。