未成年無照駕駛每年逾4萬起 靖娟：過半數是家長知情默許

靖娟基金會OK 繃兒童服務中心今日舉辦「未成年無照駕駛防制研討會」，教育部長鄭英耀(右二)、立委林月琴(左二)皆出席，表達對青少年交通安全的重視。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕根據交通部公路局近5年統計，平均每年有4萬起未成年無照駕駛案，靖娟基金會OK 繃兒童服務中心今(13)日舉辦「未成年無照駕駛防制研討會」。靖娟基金會執行長許雅荏說明，靖娟受公路局委託研究，違規者以15至17歲青少年為最大宗，5成兒少不認為騎機車有危險，未成年無照駕駛以家庭因素最顯著，54.3%未成年的車輛是由家人提供，52.3%家長知情默許，偏鄉交通不足與打工需求，也使孩子因生活所需而無照駕駛。

教育部長鄭英耀致詞表示，交通安全可以被改善，並不是宿命，教育部今年補助4億元給49所偏鄉高中職學校，購買校車等交通費用，另也透過補助改善交通事故發生率前10大的大學，交通安全不只是工程與管理問題，而是同理心、責任感與公共意識的教育，要能讓青少年深入理解風險和尊重生命，中央、地方、學校和民間可以一起做的更好。

立委林月琴表示，未成年無照駕駛不只是個別家庭或孩子的困境，而是政府在交通運輸規劃、教育銜接與青少年支持系統上的不足，橫跨教育、交通、警政與社政等多個部會，但缺乏整體統籌與推動，今年「道交條例」修正新制上路，強化無照者違規責任，除提高罰鍰外，也增訂當場移置保管車輛，期能降低違規，她將推動跨部會協作機制，檢視現行道安講習、罰鍰制度與青少年交通安全教育的落差，要求中央增加偏鄉公共運輸與學校交通安全教育資源，讓青少年不必在生活需求與道路風險間做選擇。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，罰鍰及單向講習對青少年的成效有限，部分累犯兒少因罰鍰與講習時數過多，反而更難回到合法上路的軌道，應針對初犯與累犯採分流方式，導入貼近青少年語言與生活情境的互動式課程，同時強化家庭參與與支持系統，讓家長能與孩子共同面對問題，提升整體預防與教育效果。

基金會呼籲政府應規劃階段性、分眾式交通安全教育與宣導，特別是偏遠地區學校，推動自行車與微型電動二輪車的教學與能力檢核；另建議政府建立初犯與累犯差異化處遇機制，6成未成年無照駕駛係因一時好奇而初犯，4成則是累犯，應採取分流介入與輔導；而未成年無照駕駛道安講習課程，應採親子共同參與，讓家長理解。

靖娟基金會執行長許雅荏說明，偏鄉交通不足與打工需求，也使孩子因生活所需而無照駕駛。(記者林曉雲攝)

