未成年無照駕駛講習明年改革 靖娟籲3招防制

未成年無照駕駛講習時數將延長至6小時，需自費1200元，並新增導入道路風險辨識、考照相關說明等課程，同時加開未成年無照駕駛再犯班，新制預計115年下半年上路。道安講習示意圖。（讀者提供）

靖娟基金會13日舉辦未成年無照駕駛防制研討會。（蔡明亘攝）

未成年無照駕駛成交通安全隱憂，近5年平均每年有4萬起未成年駕駛案。靖娟基金會表示，未成年無照非單一原因所致，是孩子、家庭與制度交織結果，加上同儕影響與經驗不足，使青少年更易在缺乏準備下上路，面臨高度事故風險，呼籲透過分眾式交安教育、制度改革與道安講習轉型整合策略，打造更完整兒少道路安全防護網。交通部預計115年下半年改革未成年無照講習，將延長上課時數、新增課程內容及再犯班。

靖娟基金會受公路局委託研究發現，違規者中以介於15至17歲的青少年為最大宗，有5成兒少不認為騎機車具危險性，未成年無照成因有多項因素導致，家庭因素最顯著，未成年者的車輛有54.3％為家人提供，並有52.3％家長知情默許，另同儕影響也不容忽視，不少孩子提到是在朋友鼓勵或陪伴下第一次騎車，加上偏鄉交通不足與打工需求，使孩子更容易因生活所需而無照上路。

靖娟基金會OK繃兒童服務中心辦理座談時，第一線工作者普遍反映，現行處遇多以罰鍰及單向講習為主，對青少年實際成效有限，許多孩子在參與講習時缺乏投入感，難真正理解風險與責任，部分累犯兒少因罰鍰與講習時數過多，反而更難回到合法上路的軌道。

靖娟建議，未來應針對初犯與累犯採取分流方式，導入貼近青少年語言與生活情境的互動式課程，同時強化家庭參與與支持系統，讓家長能與孩子共同面對問題，提升整體預防與教育效果。

立委林月琴表示，未成年無照駕駛問題反映的不只是個別家庭或孩子的困境，而是政府在交通運輸規劃、教育銜接與青少年支持系統上的不足，目前相關政策橫跨教育、交通、警政與社政等多個部會，缺乏整體性的統籌推動，使第一線實務無法有效串連執行，適逢《道交條例》再次修正，期待能降低違規誘因，後續將要求中央增加偏鄉公共運輸與學校交通安全教育資源，讓青少年不必在生活需求與道路風險之間做選擇。

教育部長鄭英耀說，近年與交通部合作，投入資源改善通學步道，全國22個縣市陸續推動相關工程，並理解許多青少年並非刻意違規，而是在交通條件受限下不得不如此，因此透過與地方政府合作補助學生交通費用，同時教育部每年進行校園交通事故分析，邀集專家入校輔導，已有學校事故明顯下降。

靖娟基金會執行長許雅荏強調，未成年兒少上路風險背後隱含的是交通替代方案不足、家庭支持匱乏與教育落差等結構性問題，不能單以「違規」視之，根據近4年數據有5成以上是孩子本身為主要肇責者，顯示他們在判斷、經驗和反應上確實還沒準備好，當未成年缺乏通勤選擇、基礎安全知能與父母的有效協助，孩子往往會在日常需求中被迫承擔過高的道路風險，這些都是政府亟需更全面、具前瞻性的預防與支持策略。

許雅荏說明靖娟3點訴求，建議規畫階段性、分眾式交通安全教育與宣導，建立初犯與累犯差異化處遇機制，及推動親子共同參與的互動式道安課程。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，防治無照駕駛不能只靠法規懲罰，須結合教育與支持措施，交通部近年與教育部、地方政府、警政及監理單位合作，從校園環境改善、交通安全教材、家庭宣導到偏鄉「幸福巴士」與公車入校園等公共運輸服務，降低青少年用路風險，引導年輕世代建立安全駕駛是責任而非冒險的正確觀念。

公路局統計，近3年未成年無照駕駛汽機車舉發情形，111年共4萬件、112年3.9萬件、113年2.4萬件，今年1至10月為1.6萬件。其中，未成年無照多為騎乘機車，約占9成以上，另自112年加重處罰後，113年舉發件數下降36.8％。

交通部公路局監理組長吳季娟說明，現行防制未成年無照有6大措施，包括主動關懷、社福協作、標靶宣導、機車駕訓、公共運輸及矯正教育，立法院10月底三讀通過《道交條例》修法，對無照駕駛加重罰則，預計115年上半年實施。

針對未成年無照駕駛道安講習，吳季娟表示，未滿18歲須有家長陪同上課，初犯上課3小時，自費600元，講習1年後再犯延長至4小時，自費800元，課程內容包括交通法令、路權、防禦駕駛、青少年交通行為與案例、親子關係、法律責任及少年權益等，若拒不參加，將罰1800元，逾期6個月以上將禁考6個月。

據統計，未成年無照駕駛講習，111年開班930班共3.2萬人參與、112年開1393班共3.7萬人參加、113年開1427班共2.1萬人參與，今年1至10月則已開765班共1.1萬人參加。吳季娟分析，為加速完成講習，逐年加開班數，但未成年無照舉發逐年下降，因此上課人數逐年減少。

吳季娟也說，未成年無照駕駛講習時數未來將延長至6小時，需自費1200元，並新增導入道路風險辨識、考照相關說明等課程，同時加開未成年無照駕駛再犯班，新制預計115年下半年上路。

