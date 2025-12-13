未成年無照駕駛「2類人易再犯」 事故致死率高

15歲曾姓少年去年10月17日晚間偷開祖父的休旅車外出，失控撞入小吃店，造成3死2傷。（民眾提供／林郁平台北傳真）

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系教授鍾易詩說明國內未成年無照駕駛現況。（蔡明亘攝）

未成年無照駕駛每年逾4萬起，靖娟基金會今舉行防制研討會。學者指出，未成年無照原因多，事故致死率是其他年齡層無照的2倍，研究也發現男性與曾被取締無照的駕駛更易再犯，且累犯次數愈高，再犯間隔愈短。社福團體強調，未成年無照多源自生活需求，懲罰只能制止行為，無法改變動機，應透過對話傳達「安全不是約束而是許個未來」。

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系教授鍾易詩指出，台灣每年至少28萬人無照駕駛，未達考照年齡者占9％、駕照倍吊扣或吊銷仍駕駛占38％、已達考照年紀但從未取得駕照者占54％。他認為未成年無照駕駛以14至17歲為大宗，若計入沒被抓到的，9％數字應被低估了。

廣告 廣告

對於交通事故死亡情形，鍾易詩說，未成年無照駕駛事故致死率高，與其他無照者相比高出約2倍，另觀察每千14至17歲青少年事故人數，六都中台北與高雄皆逐年下降，112年加重處罰後，各縣市也有下降趨勢，若與全台總平均比較，有5縣市超越平均較嚴重，包含屏東縣、苗栗縣、台東縣、彰化縣及雲林縣，而桃園市與南投縣則是接近總平均。

鍾易詩分析，未成年無照原因多，包含行為面、社會面及制度面，例如父母默許甚至借車、偏鄉交通不便、罰則多落在父母但威嚇不足等，研究也發現男性與曾被取締無照的駕駛更容易再犯，且累犯次數愈高，再犯間隔愈短，大部分的累犯者也不會及時完成道安講習。

鍾易詩強調，未成年不是不懂交通安全，但需要制度給他們一條安全的路，有效的政策不是多罰，是降低無照駕駛的誘因，並理解青少年的移動需求，再加上家庭教育與風險管理，才是長期解方。

乘風少年學園顧問林哲寧表示，大家常稱無照駕駛是群「山道猴子」，但山道上更多的是「青年猴」和「壯年猴」且是特定族群，「幼猴」並不多，未成年無照不是反社會行為，只是想掌握生活，包含工作、感情、人際、身分認同及移動自由。

林哲寧說，未成年無照多源自生活需求，據靖娟基金會在新北2所高中調查，最常見原因是要上班，其他還包括載女友、跑山、上學、購物、追垃圾車等，這些都不是壞，而是少年需要，且跟孩子接觸時發現，他們在意的是麻煩，不在意風險，因麻煩是立即可見的，風險則是延後抽象的。

從少年角度看機車的意義，林哲寧分析，像是務實的生活工具，讓少年有自主感、移動權、對時間的掌握，成少年需要的自主空間，另關於家長對孩子騎車的矛盾與衝突，有一群家長是默許的，另也有家長是被隱瞞，且社區環境也可能推著少年走向無照，如偏鄉交通可及性差、家庭經濟壓力、學校與生活場域分散、社區安全網不足、移動成本高但替代方式少，若沒替代方案，就會出現「唯一方案」。

為何強力懲戒效果差？林哲寧指出，觀察少年身心發展中的呈現特性，包括衝動、好奇、大腦前額葉仍在發展、自主需求強烈、同儕影響力大於父母、被罵帶來逆反，顯示懲罰只能制止行為，無法改變動機。

依據靖娟基金會112至114年的校園團體輔導，林哲寧舉例，少年在其中願意分享第一次被抓、第一次摔車、騎車的爽感或恐懼、家庭的期待、自己想成為怎樣的人，會談感受後，行為才會鬆動，並藉此傳達「安全不是約束而是許個未來」，讓少年嘗試重新規畫行為。

如何與少年合作而非只禁止？林哲寧強調，可從生活需求對話，而不是從法律開始，並進一步拓寬少年的移動選項，協助他們將安全與未來連起來。

更多中時新聞網報導

納豆依依求子1年 好孕到感動落淚

AI歌手出道 陳子鴻操刀將戰金曲

射箭》整季全勝添信心 邱意晴瞄準亞運