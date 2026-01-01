未成年社群管制升溫 法國擬限制15歲以下禁用社群媒體

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

法國《世界報》（Le Monde）報導，法國提出社群禁令草案，限制15歲以下孩童使用社群媒體，並在國中階段禁用手機，預計要於2026年秋季開始。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對這條草案表達支持，並表示國會應該在1月針對草案進行辯論。

法國提出社群禁令草案，限制15歲以下孩童使用社群媒體，並在國中階段禁用手機，預計要於2026年9月開始。（示意圖／Unsplash）

去年6月10日，法國東部一名校監在校門口被一名15歲的9年級生刺死，震驚法國社會，也引發法國社會對社群媒體負面影響及青少年禁用的討論。此前，法國已於2018年開始禁止在學校使用手機，但並未廣泛實施。

廣告 廣告

澳洲在2025年12月，正式實施對16歲以下的社群禁令，為相關法令開先河，馬來西亞也從今（1）日開始跟進；南韓和中國曾實施過「數位宵禁」最後廢止；美國的佛里達州則禁止14歲以下開辦帳號。

至於社群平台認為，驗證年齡並不是平台的責任，因為臉部辨識會有誤差和誤判，尤其在非白人人種的識別上，錯誤率更高。社群平台認為，應該由電信業者、蘋果和Google承擔，後兩者科技巨頭經營各自的應用程式商店，被視為更容易驗證用戶年齡。

更多FTNN新聞網報導

看《蒙娜麗莎》得多花200元！羅浮宮門票明年1月調漲 非這些國家旅客大漲45％

羅浮宮竊案新進度！法警再逮4名嫌犯 最後一位蒙面歹徒落網

百年瓶中信重見天日！1916年澳洲士兵赴法參與一戰 手寫信感動後代

