未成年駕駛每年4萬起 民團提3建議讓孩子不再冒險上路

根據交通部近五年的資料，每年平均有4萬起未成年駕駛案件，靖娟基金會今天（13日）舉辦「未成年無照駕駛防治記者會暨研討會」指出，未成年無照駕駛不能單純歸咎孩子的行為，背後還有家庭的默許與制度設計缺失的問題，建議政府推動親子共同參與的互動式道安課程等，出席記者會的教育部部長鄭英耀表示，將會加強道路安全教育，讓孩子知道交通安全的重要性。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，根據調查，未成年孩子騎車上路，最主要的原因是家庭因素，有54.3%的車輛是家人提供，有52.3%的家長知情仍默許；另外還有同儕鼓勵，加上偏鄉交通不足與打工需求等。不過，違規者最多的15至17歲的青少年，有5成不認為騎機車具有危險性，甚至在靖娟基金會的OK繃兒童服務中心辦理的座談中發現，對違規青少年罰鍰或講習，成效相當有限。因此，許雅荏建議應該對症下藥，針對初犯與累犯採取分流方式，強化家庭參與與支持系統，推動親子共同參與的互動式道安課程，同時規劃階段性、分眾式交通安全教育與宣導，提升整體預防與教育效果。

出席記者會的教育部部長鄭英耀表示，交通部投入許多經費改善學校通學步道，教育部今年也擴大交通補助，投入4億元經費補助49所偏鄉地區高中職生通學交通費；大學部分，教育部篩選出10所交通事故較多的學校，請專家學者入校協助學校找問題並提供改善作法，經過努力，這10所大學的交通事故大幅降低，全部掉出前10大交通事故大學的排行榜。

鄭英耀部長說，教育部也會在教學方面，將法治觀念更深的融入學科，並利用班級活動時間，讓學生了解交通安全的重要性，並讓青少年培養同理心。也希望公私協力，一起守護孩子的交通安全。

交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦表示，交通部近年與教育部、地方政府、警政及監理單位合作，從校園環境改善、交通安全教材、家庭宣導到偏鄉「幸福巴士」與公車入校園等公共運輸服務，降低青少年用路風險，引導年輕世代建立安全駕駛是責任而非冒險的正確觀念。

立法委員林月琴表示，未成年無照駕駛的問題反映的不只是個別家庭或孩子的困境，而是政府在交通運輸規劃、教育銜接與青少年支持系統上的不足。目前相關政策橫跨教育、交通、警政與社政等多個部會，但缺乏整體性的統籌與推動，使得第一線實務無法有效串連執行。未來她將持續要求中央增加偏鄉公共運輸與學校交通安全教育資源，讓青少年不必在生活需求與道路風險之間做選擇。

花蓮縣國風國中王錦懋老師建議，偏鄉孩子未成年騎車的很多，既然無法禁止，就讓孩子具備正確知識，他這幾年不斷為未成年孩子上道路安全輔導課程，也確實讓交通事故降低。