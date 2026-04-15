未成年騎電動車！「直行撞左轉車」摩托車起火燒光…騎士雙腿2度燒燙傷

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記者羅欣怡／桃園報導

摩托車事故後，立即倒地起火燃燒。（圖／翻攝畫面）

桃園17歲李姓高中生，昨（14日）晚間7時許，騎乘微型電動二輪車行經觀音區新生路準備左轉時，意外與同向直行連姓男子的機車發生猛烈碰撞。強大衝擊力導致機車倒地後瞬間起火燃燒，火舌迅速吞噬車體，連男雙腿慘遭火吻，所幸無生命危險。

事故現場濃煙捲向天際，整台機車在短短時間內被燒到僅剩骨架，淪為一團廢鐵。警消到場救援時，連男躺在地上無法移動，摩托車的火雖然已經滅了，但仍高溫冒著煙。連男除了頭部撕裂傷外，雙腳小腿以下也有18%的2度燒燙傷，所幸意識清楚，由新坡分隊救護車送往桃園醫院。

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連男的摩托車倒地後起火，連男雙腳有18%的二度燒傷。（圖／翻攝畫面）

大園警分局調查指出，事發於昨日晚間19時許，當時李男正欲從新生路左轉進入新廣路，卻不慎與連姓男子騎乘的機車撞個正著。連男倒地後，摩托車當場燃燒成一團火球。警消接獲報案後不敢大意，立即出動大批人力趕赴現場，所幸火勢迅速獲得控制並撲滅。

後物車抵達時，連男躺在路面無法起身。（圖／翻攝畫面）

所幸兩名騎士命大，送醫後並無大礙，也未波及其他無辜用路人。警方隨後對雙方進行酒測，數值均為零，證實並無酒駕行為。至於詳細的肇事責任歸屬以及機車起火的確切原因，目前仍有待警方進一步調查釐清。

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