未截獲F-16求救訊號 前空軍飛行教官：設備恐掉入深海

一架隸屬花蓮空軍基地、編號6700的F-16AM單座戰機，昨（6）日晚間在執行夜間飛行訓練任務時，突然從雷達光幕上消失，隨後證實失事，目前軍方全力搜救中，但搜救隊至今仍無截獲到求救信標訊號，因此不確定飛官辛柏毅是否真的有跳傘。對此，前空軍飛行教官、航發協會飛行機師講師于皓瑋研判，搜救隊至今尚未截獲求救信標訊號的原因，可能是因相關設備掉入深海所致。

空軍司令部今天於花蓮基地舉辦記者會說明事發資訊，督察長江義誠少將表示，辛柏毅於2600呎高度時連續三次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，雷達訊號最終在1700呎時消失，所以可確認飛官確實有進行跳傘呼叫，但由於還沒截獲信標機求救訊號，因此沒有事證證明，飛行員確實有執行跳傘的動作。

根據《TVBS新聞》今天報導，于皓瑋指出，只要飛行員連同座椅從駕駛艙彈射後，椅子上的求救訊號就會發射出去，而在東部地區比較考驗的，是太平洋海域很深，可能掉入超過無線電發射訊號的距離。他提到，相關訊號設備不太可能完全未作動，可能是跳傘後落入海面，但海況惡劣，導致設備掉入深海，使得訊號中斷，但也不排除飛行員未能成功跳傘，整架機體沉入深海，訊號因而消失。

根據航發協會官網介紹，于皓瑋為該協會飛行機師講師，他是空軍官校64期正期畢業，曾先後擔任空軍官校基本組飛行教官，中華航空公司747機師，遠東航空公司飛安及飛行講師等職務。

