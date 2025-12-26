未戴口罩也沒生病？ 林氏璧示警「只是個案」：日本多地流感仍在大流行

林氏璧提醒，日本當地流感仍處於流行期，提醒民眾要小心。（示意圖／翻攝pexels）

年末、年初適逢旅遊旺季，不少民眾規劃前往日本旅遊，但日本當地流感疫情也同步升溫，引發國內關注。對此，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧就指出，近期網路上雖有人分享「未戴口罩也沒生病」的經驗，但這僅屬個案，目前日本多地流感仍處於流行期，特別是九州、四國以及山陰、山陽地區，提醒民眾應提高警覺，務必做好防疫準備。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文道，近期Threads上有不少人在討論「去日本福岡旅遊得流感回來」的話題，其中就有網友表示，自己12月中旬剛從福岡回台，全程沒戴口罩、未使用酒精，連一般感冒都沒有得，因此不覺得當地疫情嚴重。

「我就問，日本政府偽造這些數字騙人嗎？」林氏璧直言，有些人幸運沒得流感，不代表當地流感就沒有在大流行，那只是個個案而已，也提醒民眾目前日本流感流行熱點在九州、四國，以及山陰、山陽地區。

貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「我上週說要出國，熟識的醫生問，去哪（還好不是日本）她說一週10個流感，6個日本旅遊回來」、「我家孩子回台後給醫師看，居然是A流，也沒戴口罩，真的很糟糕」、「14號去岡山，有打流感還是中了」、「12/16～20在福岡，一半有戴口罩，感覺日本人戴口罩比例偏低，安全返台」、「在車上與人多的地方，全程都戴口罩，晚餐都外帶回飯店吃，全程都平安健康」。

也有人說到，「剛從福岡、大分回來，幸運沒有感冒，但常常乾燥到有鼻血，實際觀察當地，戴口罩的人並沒有特別多，所以沒特別感受流感嚴重」、「最佳預防方法就是打疫苗，一個人幾萬元的旅費都花了，多出1000元打疫苗是可以接受的」、「出國前兩週還是乖乖打疫苗比較安全」、「我的觀念，戴口罩是保護自己，也保護別人」。

