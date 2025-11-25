未戴「工程帽.安全繩」＋掛鉤鬆脫釀死！ 家屬直奔殯儀館

35歲的蘇姓死者僅有2年的堆高機經歷，工作過程沒有戴工程帽、安全繩，加上工程團隊沒有確保掛鉤，層層疏失導致摔落身亡。（圖／TVBS）

持續追蹤這起工安意外！35歲的蘇姓死者僅有2年的堆高機經歷，工作過程沒有戴工程帽、安全繩，加上工程團隊沒有確保掛鉤，層層疏失導致摔落身亡，據了解，使用吊裝平台上升重型機具，除了吊裝平台得靠近建築物外，也得從大樓拉出掛鉤固定平台，以免操作過程不穩釀意外。

35歲的蘇姓死者僅有2年的堆高機經歷，工作過程沒有戴工程帽、安全繩，加上工程團隊沒有確保掛鉤，層層疏失導致摔落身亡。（圖／TVBS）

蘇姓死者的家屬在接獲噩耗後立即趕往殯儀館，父母和妻子面對突如其來的不幸，神情十分哀傷。據了解，35歲的蘇姓死者高職畢業，近年才在親屬開設的工程行工作，堆高機操作經驗僅有2年。業界人士強調，吊運機器上樓的每個步驟都至關重要，掛鉤必須確實固定到平台上才能防止平台移動，並且要與建築物保持平行，否則堆高機移動時平台會向下傾斜並墜落。

正確的吊裝程序應該是先裝上吊裝平台再放上堆高機，且勞工不能坐在機器上一起上升。（圖／TVBS）

正確的吊裝程序應該是先裝上吊裝平台再放上堆高機，且勞工不能坐在機器上一起上升。當吊裝平台到達指定位置後，前方斜板需靠在建築物上，接著最關鍵的步驟是將兩條掛勾從建築物拉出並固定在吊裝平台上，確保平台平衡才能繼續操作。這次事故正是因為掛勾鬆脫，導致蘇姓死者墜樓身亡。業界人士進一步解釋，吊裝平台必須靠近室內，若吊車沒有正確移動，平台會上下晃動，而斜坡則是為了讓堆高機能順利下去進入建築物。

專家指出，不當的操作方式和設備固定不確實是造成工安事故的兩大主因。這類安全問題不僅存在於堆高機操作，也適用於其他重型機具。一般而言，重型機具上樓可以利用吊車配合吊裝平台，或在建築物有大貨梯的情況下直接載運，只有在迫不得已的情況下才會使用吊車進行吊裝作業。

其他業者親自示範正確的堆高機操作流程，強調操作人員必須繫上安全帶並佩戴工程帽才能開始作業。（圖／TVBS）

其他業者親自示範正確的堆高機操作流程，強調操作人員必須繫上安全帶並佩戴工程帽才能開始作業。然而，此次事故中蘇姓死者不僅未配戴安全帽和安全繩，整個工程團隊也未確實檢查掛勾是否固定妥當。這些層層疏失最終導致一個家庭永遠失去了摯愛。

