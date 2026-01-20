未拿諾貝爾獎就翻臉？川普致信挪威總理討「格陵蘭」：沒義務只考慮和平

美國總統川普近日向挪威總理斯托爾發信討要「格陵蘭島」，直言自己未獲得「諾貝爾和平獎」，他不再覺得有義務只考慮和平問題。圖／取自東方IC

美國總統川普（Donald Trump）再次語出驚人，將美國的外交政策與個人榮譽掛鉤。根據美國公共廣播公司（PBS）知名記者希夫林（Nick Schifrin）披露，川普近日向挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）發送了一則訊息，直言去年未能獲得「諾貝爾和平獎」，他不再覺得有義務只考慮和平問題，轉而將目標鎖定在獲取格陵蘭島的「完全控制權」。斯托爾隨後向當地媒體《世界之路報》（VG）證實了這項消息。

不滿未獲諾貝爾獎 川普怒：沒義務只考慮和平

根據《BBC》報導，事件起因於挪威總理斯托爾與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb），近期針對川普威脅對北歐國家提高關稅一事，聯名發送訊息希望能緩和雙方言詞交鋒，並請求通話。

然而，川普的回應卻讓外交圈大為震驚，他在回信中開門見山地寫道，「親愛的喬納斯：既然貴國決定不授予我諾貝爾和平獎，以表彰我制止了8場戰爭，我不再覺得有義務只考慮和平。儘管和平永遠是最重要的，但現在我可以考慮什麼對美國有利、什麼才是正確的了。」

川普長期以來一直認為自己「理應」獲得諾貝爾和平獎，這也非他首次抱怨此事。然而，斯托爾多次向川普解釋，諾貝爾和平獎是由獨立的「諾貝爾委員會」決定，並非挪威政府所能操控，但川普顯然對此說法並不買單。

劍指格陵蘭：丹麥沒權狀 美國要接管

在這則訊息中，川普圖窮匕見，將話題轉向丹麥屬地「格陵蘭島」。他提出了一系列令人咋舌的主張，質疑丹麥對該島的主權，「丹麥無法保護這個國家免受俄羅斯或中國的侵略，而且他們憑什麼擁有格陵蘭島的『所有權』？沒有任何書面文件，只是幾百年前有艘船在那裡登陸過，但我們也有船在那裡登陸過。」

川普更以自身對北約（NATO）的貢獻為籌碼，要求回報，「自北約成立以來，我做的貢獻比任何人都多，現在北約也應該為美國做些事情。除非我們完全控制格陵蘭島。」

19日清晨，川普也在Truth Social上發表類似言論，批評丹麥無力消除俄羅斯對格陵蘭的威脅，「現在是時候了，而且一定會做到！」

川普以美國「需要格陵蘭島」為由，威脅對派遣軍事人員至該島的歐洲國家（包含挪威）徵收10%的懲罰性關稅。圖／取自東方IC

威脅加徵關稅 挪威總理痛批：前所未見

近期，川普以美國「需要格陵蘭島」為由，威脅對派遣軍事人員至該島的歐洲國家（包含挪威）徵收10%的懲罰性關稅。對此，斯托爾在NHO會議上公開回應，他證實了川普將該訊息轉發給華盛頓的多位大使及其他北約領導人，並嚴正表示挪威在格陵蘭問題上堅定支持丹麥。

他直言「北約32個成員國中，竟然有成員國宣稱對盟友擁有主權，這簡直聞所未聞」，同時語氣強硬指出「這是不可接受的，我們必須明確指出這一點。斯托爾強調「我愛丹麥，這就是北歐國家間的友誼。」他也重申，挪威支持北約在北極地區負責任地加強安全與穩定，而非透過掠奪盟友領土。

美專家譁然：厚顏無恥且愚蠢

針對川普的訊息，VG採訪了多位美國專家，他們普遍形容這番言論「令人憤慨、厚顏無恥且愚蠢至極」。面對川普將諾貝爾獎與國家安全利益混為一談，斯托爾無奈表示，「我認為川普其實知道評獎程序的獨立性，但他利用這一點來博取眼球。」他呼籲各界，必須解讀並理解川普的言論模式，他發推文是在表達想法，但傳遞的訊息往往代表了他的決定。



