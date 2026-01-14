未掛車牌深夜上路！白目機車猴2度「翹孤輪」想耍帥…卻付出慘痛代價

記者陳弘逸／彰化報導

男子騎著未懸掛車牌的機車，深夜分別到彰化2處公路以「翹孤輪」方式騎車耍帥，被依妨害公眾往來安全罪，判處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。（示意圖／翻攝畫面）

彰化郭姓男子去年騎著未懸掛車牌的機車，深夜分別到2處公路以「翹孤輪」方式騎車耍帥，事後遭人檢舉，因行為恐導致公眾往來危險，被依法送辦；雖然郭男自白認罪，但有2次違規駕車行為，漠視交通安全規則，被法院依妨害公眾往來安全罪，判處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，郭男2025年4月25日深夜11時50分，騎著未懸掛車牌的機車，在彰化縣花壇鄉東外環路與東彰北路口，以「翹孤輪」騎車耍帥，隔天凌晨1時14分又到埔心鄉144縣道時，以同樣方式騎車。

事後郭男遭人檢舉，被警方循線找到，因行為導致公眾往來危險，被依法送辦，並依違反道路交通管理事件通知並開罰。

法官認為，郭男是具備相當智識程度的成年人，竟不顧自己與其他用路人生命安全，以「翹孤輪」、站立方式騎乘機車，漠視交通安全規則，考量他有2次違規駕車行為，坦承犯行，審理後，將他依妨害公眾往來安全罪，判處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

