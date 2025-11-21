未接獲報案！南港公園出現野裸族 北市警：已主動偵辦

記者楊忠翰／台北報導

警方前往南港公園加強巡邏。（圖／翻攝畫面）

台北市議員陳宥丞，21日在臉書發文，指出近日有民眾深夜全裸，並在南港公園及抽水站徘徊；不僅如此，有人還在社群平台公開徵求裸體聚會，要求北市府徹查此事，警方必須加強巡邏，以免成為治安漏洞；對此，南港分局表示，警方尚未接獲報案，倘若民眾發現上述情形，可直接撥打110報案。

陳宥丞發文表示，昨天他陸續接獲多名民眾反映，指出有人半夜全裸在南港公園木棧道徘徊，社群平台甚至出現公開徵求裸體聚會的貼文，讓當地居民感到十分不安。

廣告 廣告

陳宥丞指出，南港公園屬於公共空間，亦是民眾及兒童休憩的重要場所，如今卻成為天體營的聚會地點，民眾擔心成為治安死角，北市府有責任確保民眾安全；他接獲陳情後，已要求公園處及警察局盡速調閱影像，並且加強夜間巡邏，以免公共場所成為治安漏洞。

對此，南港分局表示，針對南港公園天體營一案，儘管本分局尚無報案紀錄，仍主動調閱監視器畫面追查，務求盡速釐清案情，倘若發現妨害風化等不法情事，警方必定依法嚴辦。

南港分局指出，本分局將持續加強巡邏，民眾如有發現上述情形，可直接撥打110報案，警方將立即到場查處。

更多三立新聞網報導

正義哥報警逮人！妙齡女欣賞彩色屋美景 噁工人狂偷拍她內褲

詐團首腦幫求情！收賄529萬加賓士車 前所長被重判13年8月

公館商圈傳意外！連鎖餐酒館招牌突掉落 停車格轎車慘遭砸毀

載妻返家遭逮！唾液毒品快篩上路 白牌車司機成北市首例

