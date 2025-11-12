未搶下輝達！新北林口媒體園區C、D區招商進度 議員關切

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市「國際AI+智慧園區(舊稱林口工一市地重劃開發案)」總面積約107.91公頃，市議員蔡淑君今(12)日在市政總質詢中關心招商進度，表示該案自2023年推動至今2年，僅有3間廠商在蓋，進度緩慢，另也關心「林口國際媒體園區」C、D區招商進度。市長侯友宜說，因AI園區招商需符合AI項目，限制較多，C、D區本要招商科技大廠輝達，目前看起來輝達可能落腳台北，現與國土署在談，「國家也可以進來蓋啊」。

蔡淑君指出，AI智慧園區自2023年11月至今，僅有3間廠商在蓋，儘管經濟發展局聲稱有11案在審查中，但審查距離動工還有很長的距離，上百公頃土地開發2年進度緩慢，僅有「一小撮」在動，如開發進度遲遲推不動，「AI就GG(完蛋)了」。

侯友宜、經發局長盛筱蓉回應，目前開發率14％，包括艾司摩爾在內已領到執照，有11案在審查；招商要符合AI項目，也盼招商具有知名度的廠商，因此審查較為嚴格。

蔡淑君進一步質疑，媒體園區招商進度也牛步，媒體園區C、D區土地目前招商進度為何？侯友宜說，C、D區三立退出後，本要招商輝達，目前看來輝達應會落腳台北，因此這塊寶地的使用還在跟國土署討論，兩塊地併在一起比較好招商；侯也認為，該地國土署跟市府可以共同開發，「國家也可以進來蓋啊」。

