未播先瘋！《男公館》3分鐘辣片失控炸「核爆級男體」網狂刷：停不下來

娛樂中心／蕭翰弦報導

《男公館》宣傳見面會，現場300位粉絲熱情參與。（圖／男公館提供）

現象級影集《男公館 》（A Controversial Entertainer）目前尚未正式開播，然而話題卻率先炸裂。近日官方同步釋出長達 3分鐘正式版預告，不僅尺度與題材引發熱烈討論，更突然在社群平台掀起罕見熱潮，短時間內竟在社群累積54萬觀看次數、破1萬讚數，堪稱台劇少見「未播先轟動」。

敢拍又敢露！《男公館》男主角們不時大秀精壯肌肉。（圖／翻攝自男公館臉書）

由於《男公館》正式播出前已成功斬獲驚人聲量，身為製作人的陳奕動用大量人脈與號召力，包括何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱…等，超過32位明星將在劇中出現，首播預告更有近百位藝人接力轉發，包括 蔡淑臻、張鈞甯、徐若瑄、周興哲、唐禹哲、劉品言、謝佳見、KID等力挺，也正因如此讓預告能見度瞬間飆高。

全新影集《男公館》宣傳見面會，現場近300位粉絲熱情參與。（圖／男公館提供）

最特別的是，《男公館》在完全沒有播出的情況下，竟於（17）日在美麗華舉辦線下粉絲見面會，陳奕向《三立新聞網》透露，實際報名人數近2000 人，但礙於場地限制，忍痛僅能以抽籤方式抽出300位幸運粉絲入場參與，不過活動當天場外仍聚集許多未能入場的粉絲們守候，場面氣氛相當熱鬧。不少女粉隔著玻璃衝著「男公館6帥」尖叫。

《男公館》首場見面會擠2千人搶票，礙於場地忍痛僅抽籤300人，仍有粉絲外頭守候。（圖／翻攝自男公館臉書）

隨正式預告被大量轉發，官方IG貼文底下留言更是迅速洗版，網友反應熱烈。不少網友直白留言直呼「3 分鐘片花太精彩了吧，想看完整版！」、「男友不管，男模會館終於登上螢幕啦」、「可以讓李千娜買整晚的男人…好期待」、「終於等到物化男性的戲劇，這題材真的敢拍」更有觀眾留言力挺：「大哥我是直男！好喜歡這段，可以重複一百遍。」、「一直看一直看停不下來」，甚至主演之一的石知田自嘲表示：「我想念我的 body」。也讓外界更加期待，《男公館》預計將於2026上半年正式播出。

