未放棄中國籍就撤公職！學者喊「2024年前沒發生過」打臉內政部：違反憲法5原則

​花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立法院黨團20日表示，將研議提出《國籍法》修法，使陸配參政權不受國籍法規範，保障陸配參政權，對此內政部說明，若在擁有中華民國與其他國家的國籍的情況下，擔任中華民國公職，恐涉及「忠誠義務衝突」問題，內政部重申，相關議題「立法上並沒有模糊也沒有解釋的空間」。中正大學教授羅世宏批評，內政部的主張違反憲法保障的5項基本原則，與行政實務完全不符。

羅世宏透過臉書發文指出，過去30年來，台灣政府從未要求中配新住民提供「放棄中國國籍」證明；羅世宏回顧，自1992年實施《兩岸人民關係條例》以來，無論藍綠政府、中央地方，從來沒有人因「無法放棄中國國籍」而遭解職或撤銷，確切來說，在去（2024）年12月以前都沒有。

內政部引述《國籍法》第20條做出說明。（取自內政部臉書）

「說『這是國籍法規定，一直都要遵守』在事實上是 與行政實務完全不符」，羅世宏指出，賴政府要中配去找中國負責，是邏輯錯誤的轉移法，因為即使中國不提供放棄國籍證明，也與台灣是否能合法對人民課以義務無關。

羅世宏進一步解釋，內政部在明知道中國不可能提供證明文件的情況下，已無法完成為由剝奪相關權利，違反了憲法所保障的「比例原則」、「明確性原則」、「信賴保護」、「禁止不可能給付」以及「正當法律程序」等五大原則；簡而言之，羅世宏強調，不可能的義務不能成為限制人民基本權利的理由。

另外羅世宏也指出，以「中國對台灣有敵意」為由歧視中配，不僅由仇恨言論的疑慮，更是違反了憲法的平等原則，內政部等行政機關更不能以「中國政府的立場」、「國際情勢」去決定是否限制已取得中華民國國籍的人民的基本權利。

