未放棄中國籍就撤公職！學者喊「2024年前沒發生過」打臉內政部：違反憲法5原則
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立法院黨團20日表示，將研議提出《國籍法》修法，使陸配參政權不受國籍法規範，保障陸配參政權，對此內政部說明，若在擁有中華民國與其他國家的國籍的情況下，擔任中華民國公職，恐涉及「忠誠義務衝突」問題，內政部重申，相關議題「立法上並沒有模糊也沒有解釋的空間」。中正大學教授羅世宏批評，內政部的主張違反憲法保障的5項基本原則，與行政實務完全不符。
羅世宏透過臉書發文指出，過去30年來，台灣政府從未要求中配新住民提供「放棄中國國籍」證明；羅世宏回顧，自1992年實施《兩岸人民關係條例》以來，無論藍綠政府、中央地方，從來沒有人因「無法放棄中國國籍」而遭解職或撤銷，確切來說，在去（2024）年12月以前都沒有。
「說『這是國籍法規定，一直都要遵守』在事實上是 與行政實務完全不符」，羅世宏指出，賴政府要中配去找中國負責，是邏輯錯誤的轉移法，因為即使中國不提供放棄國籍證明，也與台灣是否能合法對人民課以義務無關。
羅世宏進一步解釋，內政部在明知道中國不可能提供證明文件的情況下，已無法完成為由剝奪相關權利，違反了憲法所保障的「比例原則」、「明確性原則」、「信賴保護」、「禁止不可能給付」以及「正當法律程序」等五大原則；簡而言之，羅世宏強調，不可能的義務不能成為限制人民基本權利的理由。
另外羅世宏也指出，以「中國對台灣有敵意」為由歧視中配，不僅由仇恨言論的疑慮，更是違反了憲法的平等原則，內政部等行政機關更不能以「中國政府的立場」、「國際情勢」去決定是否限制已取得中華民國國籍的人民的基本權利。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
藍修法保中配參政！周軒：你的祖國不讓你放棄國籍，為什麼是台灣的錯？
原花蓮學田村長，中配鄧萬華因中國籍問題被解職，向花蓮縣政府提起訴願後，原處分被撤銷，內政部則認為地方政府應依法辦理，國民黨更宣示修國籍法，讓中配不受限制。民眾黨主席黃國昌稱，只要落地生根就是手足同胞，正本清源之道還是要回到兩岸人民關係條例，如果有必要的話進一步修正。對此，政治工作者周軒今（21）日問了一句「你的祖國不讓你放棄國籍，為什麼是台灣的錯？對於要擔任台灣公職的任何人，要求「唯一效忠台灣」，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸委會證實「陸配參政權已死」
政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安昨天表示，雙重國籍就是不能擔任公職。陸委會昨天在例行記者會也...聯合新聞網 ・ 1 天前
悲劇！日本「大象王國」馴象師遭母象活活踩死 頭部嚴重骨折送醫不治
日本知名動物園、位於千葉縣市原市的「市原大象王國」（市原ぞうの国），昨（21）日早晨發生了一起令人震驚的致命工安意外。一名年輕的泰國籍男性飼育員在象舍內進行日常清掃工作時，遭到園內的亞洲象（African elephant）踩踏，送醫搶救後仍不幸身亡。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
月世界垃圾山操盤手 環工碩士里長知法犯法遭羈押
南部中心／綜合報導高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警經過連日追查，揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區五任資深里長李有財，檢方發現，他透過環保公司合法承攬台南的垃圾清運業務，卻運到燕巢暫置後，非法在月世界傾倒，訊後李有財父子等四人都遭到羈押禁見。民視 ・ 10 小時前
不滿妹妹被多次家暴！ 新北男持刀怒砍妹妹男友自首
新北市新莊區驚傳一起當街砍人案！一名男子因不滿妹妹遭男友長期施暴，憤而約對方到住家附近談判，卻在談話過程中情緒失控，拿出預藏的刀械砍傷對方手腳，造成多處傷勢。男子犯案後前往警局自首，儘管被害人事後表示台視新聞網 ・ 8 小時前
檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患
馬來西亞的檳城中央醫院，屬於醫學中心等級，占地廣闊，光是從停車場走到專科大樓的診間，相當於繞行操場兩大圈，對患者來說，是體力上不小的負擔。為了減輕病人和家屬的不方便，慈濟捐贈接駁車，服務一般的求診...大愛電視 ・ 21 小時前
高雄市社會局響應國際終止婦女受暴日 800人參與反暴力宣導
為響應「國際終止婦女受暴日」，社會局家防中心於22日在衛武營都會公園夏日大道舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」。品觀點 ・ 7 小時前
金屬中心整合 「台加」聚焦地下商機
【記者郭襄陽台北報導】地熱來自大地的能源，不受氣候影響，穩定有效輸出，是最值得的綠色新興能源！由經濟部能源署指導，金屬中心主辦的「2025台加國際地熱能源應用技術交流會」，已於日前在集思交通部國際會議...自立晚報 ・ 3 小時前
影片自稱「一刀未剪」卻刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」 三立回應了
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站今明兩天在高雄國家體育場登場，這不僅是TWICE出道10年來首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜首次以工作身分回到家鄉。總統賴清德昨（21）日談到此事卻脫口說出「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。網友發現，《三立新聞》一段標榜「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢又有閒」的語句給剪掉；對此，三立在原片......風傳媒 ・ 3 小時前
首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。民視 ・ 4 小時前
外送大漲價時代？ 擬訂「時薪245元」、恐轉嫁消費者
外送大漲價時代？ 擬訂「時薪245元」、恐轉嫁消費者EBC東森新聞 ・ 9 小時前
華航引擎捲入「綠色塑膠袋」 急返登機門檢查
驚險！華航A350客機左引擎捲入綠色塑膠袋，所幸空地勤人員機警處置，立即關閉發動機檢查，確認航機安全後順利啟程飛往洛杉磯。專家提醒，引擎吸入異物絕不可輕忽，在長途飛行時若壞一個引擎，對飛安影響重大！桃園機場表示已建立異物防制作業，嚴格執行記錄清除追查，以確保飛航安全。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 17 小時前
阿扁、小英都沒這樣欺負陸配！楊植斗轟賴清德「事最多」
花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，政府要求「放棄國籍」才能參政，引起爭議。國民黨團昨（20）日開記者將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範，而陸委會昨天在例行記者會也間接證實，內政部的要求導致陸配參政權「已經是死亡狀態」。對此，國民黨台北市議員楊植斗發聲，怒斥民進黨：「臉還丟得不夠多嗎？」中時新聞網 ・ 1 天前
9歲董宥岑「西市場的風」 奪台南文學獎優選
（中央社記者張榮祥台南22日電）第五屆葉石濤短篇小說文學獎暨第十五屆台南文學獎，今天在台南市立圖書館新總館頒獎；年僅9歲董宥岑以「西市場的風」奪得台南文學獎小品文優選，是本屆最年輕得主。中央社 ・ 9 小時前
陸配參政權死亡 邱垂正：需要更多社會共識
（中央社記者李雅雯台北21日電）內政部主張依循國籍法，擔任民選公職陸配必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，構成陸配參政權實質已死。陸委會主委邱垂正今天說，陸配擔任民選公職需要更多社會共識溝通。中央社 ・ 1 天前
李四川條款三讀 內政部：增加地方人事支出 排擠業務預算
立法院今（21）日三讀通過被稱為「李四川條款」的「地方制度法」部分條文修正案，內政部表示，在各界未形成共識下，本次修正第55條、第56條及第57條，直轄市副市長將增加3人、副秘書長增加3人；縣（市）副縣（市）長增加16人、副秘書長增加16人；鄉（鎮、市）公所主任秘書增加34人，合計全國每年將增加約1億8千萬元之人事費用支出，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。中時新聞網 ・ 1 天前
新北2中配里長未解職 民政局：持續函請中央釋示
（中央社記者曹亞沿新北21日電）新北中和、土城2中配里長具中國國籍未解職，區公所與新北市府被內政部點名怠惰與未盡監督職責。民政局回應，因此案涉及參政權保障合法性，持續函請中央釋示法律等問題，目前暫不會採取解職。中央社 ・ 1 天前
大陸地區不是外國！ 學者批內政部：不得自行修改國家範圍
花蓮富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，她因無法放棄大陸國籍，在8月1日被依《國籍法》解職後，向花蓮縣府提起訴願成功。中正大學教授羅世宏認為，大陸地區不是「外國」，這是法律明文，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義！中時新聞網 ・ 8 小時前
「台灣有事」答詢引中國強烈反彈、經濟施壓...高市早苗再強調：政府立場一貫
高市早苗強調，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變...放言 Fount Media ・ 15 小時前