未放棄中國籍！李貞秀答詢索資恐遭拒 吳思瑤酸：申請表格30秒就能下載

記者詹宜庭／台北報導

吳思瑤受訪質疑李貞秀。（圖／記者詹宜庭攝影）

民眾黨遞補6名不分區立委，擁有中配身份的李貞秀3日將上任，但她卻尚未放棄中國國籍，引發民進黨立委吳思瑤質疑恐對國安造成威脅。李貞秀昨日發聲明要吳停止操弄族群對立、收回不實指控。對此，吳思瑤今（2日）受訪表示，李貞秀有時間寫聲明批評她的質疑，「那為什麼不花30秒上網下載『退出中華人民共和國國籍申請表』？為什麼不做這個30秒的動作，反而花時間來批評我？將這些表格交給內政部真的有那麼困難嗎？」

廣告 廣告

吳思瑤受訪表示，對於李貞秀這位未來的同事，雖然還沒見過面，但她也很希望能盡快與對方見面、交流彼此觀點，共同正視台灣的法治。不過讓她感到訝異的是，李貞秀竟花了這麼多時間寫聲明批評她的質疑，「那為什麼不花30秒上網下載『退出中華人民共和國國籍申請表』？為什麼不做這個30秒的動作，反而花時間來批評我？」

吳思瑤指出，這些表格上網就能找到，總共7、8頁，不花10分鐘就可以檢附相關文件給內政部，證明李貞秀是願意奉行台灣的憲法與法規，當一個合法合規的立委，「將這些表格交給內政部真的有那麼困難嗎？」《國籍法》第20條並非針對李貞秀個人，也不是針對中國配偶，而是適用於所有在台灣取得公職身分的國籍參政者，大家都必須依法辦理。她非常相信台灣的法治制度，但整個社會對於中共可能藉由大量在地協力者來顛覆台灣的憂慮依然存在，這是社會的疑慮、也是無法放心的原因。只要李貞秀依法提出放棄中國國籍的申請，全台灣才可能放心。

至於傳出若李貞秀未放棄中國國籍，內政部若認定就職無效，不僅李索取資料時行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。吳思瑤表示，被立委監督的行政部門應更嚴謹把關，在李貞秀未完成放棄國籍前，對其質詢、答詢或索取資料等，行政部門都要嚴格控管，避免觸犯國安法規的紅線。

此外，吳思瑤也認為，立法院本身也要自律、強化機制。民進黨在2024年推動國會改革時，曾提出相關法案，但卻遭藍白聯手擴權、丟包原本的國會改革內容，當中有多項條文是為了保障國會資訊與機密不被外流，結果至今都未能審議通過。她強調，這是史上第一位具中國國籍身分的個案就任台灣立委，國會的內部規則若有觸法或國安疑慮，也必須從嚴審慎檢視一遍。

更多三立新聞網報導

李貞秀國籍爭議民眾黨稱歧視 王定宇：遵守台灣法律，很難嗎？

李貞秀中國籍惹議！賴士葆嗆：怎麼放棄？我就不知道怎麼放棄啊

李貞秀2/3就職！官員：若未放棄中國籍「行政機關能拒給資料、拒答」

民眾黨大換血！這6人「正式當選立委」 名單曝光了

