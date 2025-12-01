未救災詐領協勤費、分隊喝酒聚賭 新北開鍘7義消

吹哨者將相關事證張貼在網路上爆料。翻攝畫面

新北市泰山區南亞塑膠去年4月發生大火，不過新北義消總隊蘆洲分隊邱姓小隊長被檢舉當天未出勤救災卻詐領協勤費、救災費；另有吳姓副分隊長等7人，涉嫌在駐地喝酒、賭博，新北市消防局近日經網路社群爆料後才緊急展開調查，預計將涉案7人開鍘，並追究相關法律責任。

今年4月7日凌晨，位於新北市泰山區的南亞塑膠林口二場髮生嚴重火警，消防局獲報後動員大量人車前往搶救，協勤義消收到訊息後也前往現場救災；不料近日有人在社群媒體爆料，新北義消總隊蘆洲分隊的邱姓小隊長當天並未出勤，但卻詐領協勤及救災費用。此外，還有吹哨者爆料，去年9月間，有多名義消在駐地協勤室聚賭、喝酒。

爆料者除將相關對話截圖、聚賭照片等張貼在網路上外，還指稱當時有支援協勤的義消弟兄看不下去，向消防局第三大隊檢舉，但業管幹部卻未依規定向上呈報給消防局，消防局回應時也坦承，今年11月23日經由網路爆料才得知此事，得知後隨即展開調查。

爆料者提供義消於協勤室聚賭的照片。翻攝畫面

消防局指出，義消人員多年前於駐地內聚餐飲酒、賭博等不當行為一事，目前已啟動調查，若經查證確有義消人員於駐地內從事飲酒、賭博等違規情事，將依相關規定予以解聘；若涉及現職消防人員，也將從嚴處分，絕不護短。

消防局進一步說明，邱姓小隊長涉嫌溢領救災費用共3小時、450元，已通知邱員繳回；義消人員於協勤室聚賭、喝酒一事，經調查為2021年間所發生，消防局已於11月28日根據「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」，解聘吳姓副分隊長等7名義消人員。

至於第三大隊接獲檢舉，為向總局呈報一事，消防局表示，目前正在調查中，若隱匿不報事實，將依規定懲處。



