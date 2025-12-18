未曾在FBI工作過、散布陰謀論！FBI副局長爭議纏身請辭 將回主持老本行

編譯莊佳芳／綜合報導

美國聯邦調查局副局長邦吉諾（Dan Bongino）宣布將於下個月請辭，結束短短不到一年的任期，川普也證實此消息，表示邦吉諾將回到節目主持的老本行。

邦吉諾是FBI史上首位沒有職業探員背景的副局長，上任後屢因脾氣火爆，在社群媒體引發不滿與質疑。美媒指出，他不僅多次與資深探員意見衝突，還曾公開散布陰謀論，與FBI過往的文化格格不入。

FBI副局長宣布辭職

邦吉諾（Dan Bongino）17日表示，他將在下個月卸任離開美國聯邦調查局（FBI）副局長的位子，美國總統川普（Donald Trump）也證實了這個消息，他表示，邦吉諾將會回到他的老本行：節目主持。

邦吉諾曾在紐約市警局任職，之後加入美國特勤局，但沒有FBI任職經歷，打破該機構由資深探員晉升至高層的傳統，這也導致他經常與資深探員產生意見分歧。他上任至今的將近九個月中，也因暴躁的脾氣，以及在社群媒體上的過度活躍而爭議不斷。

美國聯邦調查局副局長邦吉諾在社群平台宣布，將於下個月辭職。（圖／翻攝自X平台 @FBIDDBongino）

曾宣傳過各種陰謀論

《紐約時報》報導，邦吉諾曾稱2021年1月6日國會山莊暴動前一天晚上，被放置在華盛頓特區共和黨和民主黨總部附近的管狀炸彈，是反川普內部人士所為，這項行動也可能是內部行動的一部分，但這樣的說法與FBI調查的結果相去甚遠。

美媒Axios更進一步揭露，邦吉諾曾經散播謠言稱FBI曾影響2016年與2020年美國總統大選，並質疑FBI針對川普槍擊案所做的調查之公正性。

過度專注於社交媒體

邦吉諾過去曾擔任過福斯新聞（Fox News）節目《Unfiltered with Dan Bongino》的主持人，而他的Podcast節目《Dan Bongino show》在他被認命為FBI副局長後，在美國排行榜一度竄升到第56名。

邦吉諾對幕前形象的癡迷，讓他不斷地在社媒體用各種貼文來維持，但《紐約時報》分析指出，這讓他的形象與以低調為榮的FBI格格不入，也與他作為領導者的身分不搭配。

華盛頓辦事處前負責人詹森（Steven J. Jensen）就曾表示，對邦吉諾想透過網路互動改變其追隨者對FBI的看法感到震驚，甚至擔心他花在社交媒體的時間比花在FBI多。

邦吉諾的大砲性格與低調的FBI形象格格不入。（圖／翻攝自X平台 @FBIBoston）

抱怨副局長的工作讓他遠離家庭

《紐約時報》報導，FBI前探員與現任探員都表示，邦吉諾在上任時，除了在社群媒體上感謝川普、司法部部長邦迪（Pam Bondi），以及FBI局長帕特爾（Kash Patel），還曾向他們保證不會成為「黨派政治人物」，但並沒有兌現他的承諾，相反地還在社群媒體發表右翼言論。

繁重的工作似乎也讓邦吉諾難以負荷，探員們表示，即使他不再直接監管資深探員，他仍然缺乏足夠的經驗和知識深度來負責複雜的調查工作。而邦吉諾也曾抱怨，管理全國規模最大、最重要的執法機構是一項艱鉅的工作，他每天面對的都是冰冷的辦公室而非家人。

邦吉諾（左）在上任時，曾經在社群媒體發文感謝FBI局長帕特爾（右）讓他有機會為美國人民服務。（圖／翻攝自X平台 @FBIDDBongino）

曾因艾普斯坦案與司法部長鬧翻

邦吉諾過去也曾因受廣泛關注的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案，與美國司法部部長邦迪（Pam Bondi）爆發激烈爭吵，邦迪更指責邦吉諾在右翼新聞媒體上散布他的負面新聞，當時就曾傳出有辭職的念頭。

後來由司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）在社群平台發文否認司法部及FBI領導層之間，對該案存在分歧，並表示司法部對該案擬定的備忘錄是與FBI共同商討所做出的結論，這次的風波才勉強畫下句點。

