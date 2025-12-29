未有美官員施壓國防預算 黃國昌：2027武統、2030交貨是買心酸？

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

針對美國對台軍售發生嚴重交貨延遲，有外媒引述喬治梅森大學（George Mason University）追蹤資料顯示，累計未交付的軍售金額高達215億美元（約6973億元）。民眾黨主席黃國昌今（29日）被問是否美方曾施壓通過國防特別預算，他強調，至今美國、AIT沒有任何一位官員跟他接觸；他也質疑，若總統賴清德指2027中共做好武統準備，那請問2030年才要交貨的飛機，要怎麼保障台灣安全？「你在買心酸的嗎？」民眾黨上午召開「嚴正抗議‧具體反制賴清德總統級造謠」，黃國昌、嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠出席。

會後接受媒體聯訪，有記者提問，怎麼看軍購預算4度卡在程序委員會，美國是否有施壓？另賴清德總統昨專訪說國情報告一問一答違憲，那軍購預算在野黨如何才會放行？黃國昌先表示，比較精準的是，不是軍購預算被擋在程序委員會，軍購預算到目前為止還沒提出來，在程序委員會沒通過的是軍購特別條例，那是一個法律案，不是一個預算案，第二個部分，有關特別條例，民眾黨的立場非常的清楚，請賴清德履行承諾。

黃國昌指出，2024年總統大選時，賴清德怎麼跟台灣人民承諾的，就怎麼做，為什麼要求總統到立法院來進行報告？因為這特別條例，兩張A4紙要1兆2500億，立法院如果在這樣的情況之下放行，那對不起台灣人民，要買什麼東西，不知道？什麼時候交貨，不知道？怎有這麼荒謬的事？

黃國昌質疑，民進黨政府現在的國防政策，到底是要買武器，還是要付錢就好？這句話乍聽之下很奇怪，付了錢不就是要買到武器嗎？但現在台灣的狀況是，我們付了7000億，東西沒拿到，可是民進黨政府似乎不緊張欸。

黃國昌直言，當初跟國會要錢，要台灣人民支持時是怎麼說的？這些東西都很緊急、都很重要、都很必要，要趕快買，不買沒辦法防衛台灣的國家安全，買了啊！7000億付了啊！東西在哪？

黃國昌說，更誇張的是，賴清德為了掩飾自己的獨裁行徑，恫嚇台灣人民。中共2027年要武統，或者是賴修正成2027年就做好武統的準備。那請教一下賴清德，2027年就做好了武統的準備，情況非常的危急，那請問2030年才要交貨的飛機是要怎麼保障台灣安全？你在買心酸的嗎？把台灣人當凱子嗎？把台灣人當笨蛋嗎？現在同樣的招式又來了，1兆2500億，不同意，就是中共同路人？

黃國昌痛罵，「民進黨夠了沒有？夠了沒有？這次付了1兆2500億，請問東西什麼時候要拿到？2050年嗎？」請教一下民進黨政府、賴清德總統，是真的要買到武器，還是付了錢就好？說清楚、講明白。要買什麼？東西什麼時候會拿到？到立法院來說清楚、講明白。

「我再說一次啊！台灣人已經付了7000億啊，付了7000億沒有拿到東西啊，現在是付了錢台灣就安全？還是要拿到武器，才能夠強化台灣的國防？說清楚啊！」黃國昌說，一個既獨裁又無能的政府，可以無恥到，不斷地用相同話術，藉由綠媒大內宣恐嚇台灣人民，台灣人民有志氣、有勇氣，我們有志氣、有勇氣對抗中共的文攻武嚇，台灣人民也有志氣跟勇氣對抗綠共的專制獨裁，這就是民眾黨立場。

黃國昌也說，剛記者問說美國有沒有對民眾黨施壓，從特別條例送到立法院，到今天為止，「我黃國昌負責任的報告，美國政府包括AIT，沒有任何一個人來找我講過一句話。」

黃國昌強調，他講話向來有憑有據，非常明確，不打迷糊仗，賴總統提特別條例到立法院，到今天為止，美國沒任何一位官員、AIT沒有任何一位官員，跟黃國昌接觸，黃國昌也沒授權任何人去接到任何的指示。

