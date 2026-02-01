未棄中籍惹議 李貞秀遞補立委嗆：執政黨麥來亂

中配李貞秀尚未放棄中國籍，中選會今公告她遞補白營不分區立委。（資料畫面）

民眾黨落實「2年條款」，6名立委卸任並由後續名單遞補。中選會今公告遞補名單，其中中配立委李貞秀因尚未放棄中國籍，先前遭內政部與陸委會點名引發爭議。名單出爐後，李貞秀也在臉書回應：「鐵打的中華民國文官，流水的執政黨麥來亂。」

民眾黨立法院黨團落實前主席柯文哲提出的「2年條款」，原8名不分區立委中，除陳昭姿因推動代理孕母法案留任，以及劉書彬接替辭職的吳春城，任期至2027年外，其餘黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊等6人，已於1月30日正式卸下立委職務。

依序遞補不分區立委的分別為洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀，其中李貞秀為中配身分，日前內政部與陸委會指出，尚未接獲其放棄中國國籍的相關證明，若後續尚完成放棄程序，恐在擔任立委1年期間遭解職，引發外界關注。

中選會2月1日正式公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀依序遞補，任期至第11屆立委任期屆滿為止。中選會公告出爐後，李貞秀於臉書發文回應相關爭議：「鐵打的中華民國文官，流水的執政黨麥來亂。」

李貞秀辦公室稍早也強調，她是依《中華民國憲法》與《公職人員選舉罷免法》正當程序產生的立委，族群背景不應被扭曲為國安風險。





