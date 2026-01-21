未正面回應長子貼文 貝克漢：父母須讓孩子犯錯

（中央社達沃斯20日綜合外電報導）前英格蘭足球隊隊長貝克漢今天雖未正面回應長子前一天引發全球媒體關注的Instagram（IG）長文，但針對社群媒體可能出現的「錯誤」發表看法，並說父母必須讓孩子「犯錯」。

貝克漢（David Beckham）目前是美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami）的老闆之一，妻子維多利亞（Victoria Beckham）既是歌手也是時尚設計師。夫妻倆有3子1女。

綜合「衛報」等外媒報導指出，26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）昨天在IG發長文，指控父母長期主導家庭的媒體敘事，並試圖「破壞」他與妻子妮可拉（Nicola Peltz Beckham）的關係。

他寫道，「我不想與家人和解」，還說：「我沒有被操控，我只是人生中第一次為自己挺身而出。」

「我這一輩子，父母都在媒體上主導我們家庭的敘事。那些作秀的社群媒體貼文、家庭活動與不真誠的人際關係，一直是我從小到大的生活。」

「近來，我親眼看到他們為了維護門面、不惜犧牲無辜者，在媒體散播無數謊言。但我相信，真相終會大白。」

貝克漢今天現身美國CNBC節目Squawk Box，雖未正面回應家庭爭議，但談及社群媒體的力量以及潛在危險。

他說：「我向來會談社媒和社媒的影響力，它有好有壞。壞處在於孩子們這年頭可以接觸的內容，有可能是危險的；但我個人發現，特別是我的孩子能為了正確的原因使用它。」

貝克漢補充，他利用自己的平台支持聯合國兒童基金會（UNICEF）：「這是讓大家瞭解全球兒童現況最重要的工具，而我也一直嘗試這樣做。」

貝克漢未直接點名任何子女，但以他們當作實例。

他說：「我也試著對我的孩子做同樣的事，去教育他們。他們會犯錯，也該讓孩子犯錯，這也是他們學習的過程。」他說，「有時你必須讓他們去犯那些錯」。（編譯：蔡佳敏）1150121