未注意來車！比利時籍女未走斑馬線遭撞亡 台南騎士獲緩刑

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

台南一名機車騎士行經未劃設行人穿越道的交岔路口時，不慎撞上一名比利時籍女子，女子送醫搶救1個多月仍不治身亡。台南地方法院審理後認為，死者穿越馬路時未注意左右來車即貿然通行，為事故主要原因。騎士則因未減速並注意車前狀況，構成次要肇因。法院依過失致死罪判騎士有期徒刑5月，緩刑2年。

台南一名機車騎士行經未劃設行人穿越道的交岔路口時，不慎撞上一名比利時籍女子，女子送醫搶救1個多月仍不治身亡。（示意圖／unsplash）

根據判決內容，胡姓男子於2025年5月9日騎乘機車行經台南市東豐路一處未設行人穿越道的交岔路口時，比利時籍杜姓女子正欲穿越東豐路，卻未注意左右來車即貿然步行，胡男因閃避不及撞上杜女。杜女送醫急救後仍傷重，於同年6月12日凌晨2時30分許宣告不治。

法院指出，胡男行經無號誌路口時，本應注意車前狀況並減速慢行，卻未盡注意義務，最終撞擊行人造成憾事，不過死者在未確認來車情況下穿越道路，同樣存在明顯過失，且為事故主因。本案依過失致人於死罪判處有期徒刑5月，並宣告緩刑2年。



