未注意後方車！ 違停駕駛開門撞飛雙載騎士致2傷

新北市新莊區今(13)日下午發生車禍，轎車駕駛疑似未注意後方來車，車門一開打到一輛行經的雙載機車，騎士及乘客雙雙摔飛受傷，還差點被後方小貨車撞上！當下許多熱心民眾上前幫忙，警方也將依違停紅線以及未依規定開車門開罰。

行車紀錄器拍下，一輛黑色轎車違規停在紅線，接著駕駛座車門微微開啟，沒想到就這樣跟直行機車發生碰撞，機車騎士跟乘客摔飛到路中央，後方小貨車連忙剎車，其他機車也紛紛停下，肇事駕駛連忙下車查看狀況。

目擊民眾說：「是開車門喔，這個女生嗎。」肇事車輛上的乘客，下車幫忙指揮交通，只見有人倒在地上動彈不得，附近診所的護理師，上前幫忙關心傷勢，目擊民眾說：「她一開門，機車就撞上去，撞的力道還滿大的，發出很大的聲音，(砰一聲這樣子)我有嚇一跳，我以為是什麼東西掉下來，結果是那個摩托車摔得滿嚴重的。」附近店家說：「我沒聽到(撞擊)，我在裡面只聽到喔咿喔咿這樣而已。」

車禍就發生在，13日中午11點多，新北市新莊區幸福路上，藍姓肇事駕駛違規臨停紅線，未依規定開啟車門，不慎跟雙載機車發生碰撞，導致陳姓機車騎士，右邊膝蓋及右髖骨擦挫傷，坐在後座的妻子，雙腳擦挫傷左肩挫傷，雙雙送醫救治。

新北警新莊分局交通分隊小隊長周豐榮說：「未依規定開啟車門部分，依道路交通管理處罰條例第56之1條舉發。」一般而言，駕駛要採取「兩段式開門」，或是「右手開左門」的方式，避免後車撞上，這次車禍駕駛沒受傷，不過後續得面臨罰則以及相關賠償。

