未滿1歲嫩嬰反鎖車內！媽媽報警求救：冷氣壞了…暖警破窗救出女嬰

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記者吳泊萱／台中報導

台中未滿1歲女嬰遭反鎖，車內又沒冷氣，媽媽焦急報警求救。（圖／翻攝畫面）

台中一名40歲媽媽日前載未滿1歲的女兒外出時，因半路要幫女兒換尿布，將車子停在路邊到後座拿東西，結果車門不慎關上後自動上鎖，眼看女兒被反鎖車內，媽媽急得報警求救。幸好員警及時到場持警棍破窗，順利救出女嬰，警方暖心舉動也讓媽媽萬分感謝。

顏女想幫女兒換尿布，下車到後座拿東西，車門不慎反鎖。（圖／翻攝畫面）

3月25日下午1時許，一名年約40歲的顏姓女子將車輛停在旱溪西路旁，打算幫未滿週歲的女兒更換尿布，正當她把女兒放在駕駛座要到後座拿取物品時，車門竟不慎關上又自動上鎖，顏女嚇得立刻報警求救。

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車內冷氣故障，員警擔心女嬰恐脫水或中暑，決定破窗救援。（圖／翻攝畫面）

車內冷氣故障，員警擔心女嬰恐脫水或中暑，決定破窗救援。（圖／翻攝畫面）

台中市警第五分局松安派出所警員劉柏佑及曾威程獲報到場後發現顏女車輛雖未熄火，但冷氣故障，由於當時正值午間氣溫升高，員警擔心女嬰會有脫水或中暑的危險，在獲得顏女同意後，持警棍敲破距離女嬰最遠的右後座玻璃，順利救出受困女嬰。

台中未滿1歲女嬰遭反鎖，車內又沒冷氣，媽媽焦急報警求救。（圖／翻攝畫面）

幸好女嬰經救護人員檢查後，並沒有受傷或脫水、中暑，員警即刻救援也讓顏女萬分感謝。警方也呼籲家長帶同嬰兒或幼童開車出門時，切勿獨留嬰兒或幼童在車內，以免發生危險。



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