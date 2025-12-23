未滿3歲 綠島月發5千營養金

為減輕育兒家庭負擔，台東縣綠島鄉公所制定自治條例，針對設籍鄉內、未滿3歲嬰幼兒，每月發放5000元營養金，預計民國115年5月上路。（蕭嘉蕙攝）

新手爸媽育嬰壓力山大，其中離島地區更承擔運費疊加的高物價，為減輕育兒家庭負擔，綠島鄉公所制定《綠島鄉未滿3歲幼兒營養補助自治條例》，規畫每月發放5000元營養補助，預計民國115年5月1日實施。鄉公所表示，該補助不設排富門檻，但不得與其他相關補助重複領取。

綠島鄉過去以高齡人口居多，近年隨轉型改善，吸引年輕人回鄉，因處離島，各類生活必需品仰賴海運與空運，物價偏高，育兒負擔較重，鄉公所因此推動《綠島鄉未滿3歲幼兒營養補助自治條例》，昨日鄉代會一讀通過，預計今日完成審議定案。

鄉長謝賢裕表示，雖然鄉內新生兒數未明顯下滑，但面對整體少子化趨勢，盼透過實質政策，「讓年輕家庭敢生、願意生」。家長坦言，因運輸成本關係，同品牌奶粉價格會比台灣本島貴，有補助後，至少「奶粉錢有著落」。

該自治條例規定，幼兒雙親或監護人須設籍綠島鄉滿5年，幼兒亦須設籍鄉內，經審核符合資格者，每月可領5000元營養津貼，估50至60名嬰幼兒受惠。鄉公所社會課指出，補助金額參考育兒家庭基礎開銷訂定，雖不排富，但不得重複領取其他相關補助。

謝賢裕強調，希望透過補助彌補離島生活成本差距，後續將視政策執行情況評估，若成效良好，不排除進一步加碼補助。

除綠島鄉外，延平鄉於109年即推動0至2歲嬰幼兒營養補助，原補助金每季4000元，後加碼至5000元，多數家長反映，按期領取的營養補助更有感。