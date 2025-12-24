cnews124251217a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

畢業後進職場後努力衝刺，許多人的夢想就是希望能擁有一間屬於自己的家。今年29歲的永慶房屋經紀人員黃國一，台北商業大學企業管理系畢業後，曾在咖啡廳擔任正職，月收僅3萬元；隨後轉戰百貨服飾業擔任儲備主管，底薪加獎金月收提升至5至6萬元，看似穩定的工作卻感受到職場天花板的壓力，直到加入永慶房屋，創下年收百萬的里程碑，走出有別於同齡人的職涯道路。

黃國一坦言，其實很早就想踏入不動產業，背後的驅動力源於家庭經歷。「其實我的職涯規劃中，滿早就想進入不動產業，因為家裡曾有買賣房屋被騙的經驗。」他分享，之前父母想在新店買第一間房子，透過朋友介紹的個人仲介，以800萬買下房子，事後才知道原來屋主只賣600多萬，由於當年還沒有實價登錄規範、履約帳戶等機制，就這樣輕易被不肖房仲的AB合約騙走一大筆錢。

廣告 廣告

「所以我決定親身學習、主動接觸，更希望在房仲工作上培養專業，避免更多消費者遭受相同困境。」黃國一說，只是畢業後沒有任何工作經歷，擔心自己還沒有準備好，所以先從餐飲業、百貨業來累積工作經驗，直到3年前才決定正式踏進房仲業務的領域。

未滿30歲已是百萬年薪一族 黃國一從百貨業轉戰房仲業務 7

新人收入保障與教學制度 成為轉職定心丸

「當初入職時業務新人保障前9個月每月收入5萬，是我在前工作做到主管才有的收入，而在永慶只是起點，更別說現在提供業務新人前12個月每月6萬的保障收入，福利不斷升級。」黃國一表示，加上相比其他企業要求新人直接成為即戰力、立即產出業績，永慶房屋提供真正的學習空間。「公司的師徒制、月收保障、完善的系統設計等三大支柱，成為我穩健成長的重要基礎。」

加入永慶房屋第4個月就成交第一筆案件，黃國一3年來創下月收20萬多的紀錄，去年加上幸福成家基金的年收更達200萬元，這種不看年資，努力就有收穫的成就感，讓他在人生2字頭寫下格外亮眼的成績。

他特別感謝永慶的師徒制度，透過資深學長的指導，新人的方向更明確，而且團隊中每位資深學長姐都有帶過徒弟，教學資源豐富，同事間互幫互助的氛圍濃厚，工作起來更有底氣， 服務客戶也可以面面俱到。

師徒制與AI科技 新手快速上手的雙引擎

在科技工具方面，永慶房屋的AI運用讓工作效率倍增。黃國一運用手機或平板內的i智慧工具，能讓他在帶客戶看房子時迅速查詢相關資訊、展示更多案件資料。新推出的「永慶AI特助」，結合LINE這個台灣人使用率極高的通訊軟體，客戶只需在Line上向「永慶AI特助」提出找房需求，AI就會快速篩選出適合的物件，效率比經紀人員服務還快，「就像是多一個人在幫我工作一樣，服務客戶的範圍更全面。」

2025年房市環境轉變，市場交易量下滑，不少房仲業者感受到前所未有的壓力。但黃國一今年業績仍突破800萬，今年目標挑戰破千萬，他認為即使在市場變動的情況下，消費者的剛性需求依然存在，真正考驗的是品牌經營模式與業務的專業能力。

黃國一分享，「在市場降溫時，客戶買賣屋會更謹慎，房仲的角度就是要提供更專業、客製化的服務，解答客戶貸款、稅費的疑問、深入分析物件優缺點，讓客戶感受到品牌的專業實力。永慶也持續優化的AI科技系統，為業務提供強大的後援，AI科技工具也能讓客戶看見品牌的服務一直有在進步！」

未滿30歲已是百萬年薪一族 黃國一從百貨業轉戰房仲業務 9

第一件成交案印象深刻 助客戶圓三代同堂的夢想

黃國一對房仲生涯第一筆成交案留下深刻印象，服務的買方在房屋需求上相當明確，也確實急需看中的房子進行人生下一階段規劃，屋況條件也都符合需求，可是卻在房屋的預算上卡關，黃國一與客戶深入聊過後發現，他真正缺的不是房子，而是圓夢的勇氣和信心。

「因為客戶想要三代同堂，可是媽媽已經年紀大了，如果繼續看屋，很難找再到這麼適合的房子。我們重新幫他分析房子的優缺點及周遭房市概況後，客戶最終決定購屋，一圓三代同堂夢想。」黃國一說，這筆成交帶來的不只是業績，更重要的是客戶的認可，成交後每年過年客戶都是邀請去家裡坐坐，很感謝當初的鼓勵協助買到夢想房子。

今年已經出國七次，足跡遍及日本、泰國、越南等國家，創下人生出國次數最多的一年。他認為，受惠於永慶房屋今年4月優化的休假制度，推出「月排休最高10天」的福利，除了每月例休7天外，達成工作目標即可加碼最多3天的「有薪福利假」，特休另外再計算，「公司除了休假給多的福利之外，文化上還提倡聰明工作健康生活，鼓勵規劃休假。」

目前擔任資深業務經理的黃國一，接下來目標是朝業務協理邁進，更挑戰儲備店長菁英班培訓，希望未來有機會朝管理職邁進。對於想進入房仲業的新人，他建議：「不用擔心沒有經驗，選擇一個有資源、有團隊的品牌，只要專注在積極認真學習就好。」

照片來源：黃國一提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

永慶房產集團2025年新展近130店 加盟四品牌全台11店業績破億

台中青壯年購屋熱區出爐 永慶統計：北屯區遙遙領先

【文章轉載請註明出處】