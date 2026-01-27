未滿6歲童看《魔法公主》哭鬧、踢椅吵整場！美麗華影城道歉補償獲盛讚

美麗華影城針對電影放映時孩童吵鬧事件道歉和補償，處理方式備受網友稱讚。翻攝自GoogleMap



宮崎駿經典動畫電影《魔法公主》以4K紀念版形式重返大銀幕，台北大直美麗華影城上周六（1/24）放映IMAX特別場，吸引不少影迷買票朝聖，卻有家長帶孩童進場，小孩長時間哭鬧、奔跑還狂踹座椅等，嚴重影響其他人的觀影體驗。對此，美麗華影城昨（1/26）發聲明道歉並公布具體補償，讓許多網友紛紛大讚「超頂的處理方式」！

《魔法公主》屬於保護級，依法未滿6歲不得觀賞。有網友在社群平台Threads發文指出，大直美麗華於24日下午4時30分的《魔法公主 4K紀念版》IMAX場次，現場卻有一對家長帶著兩名未滿6歲、也未滿12歲的孩童進場觀影，過程中小孩因被片中畫面驚嚇，長時間哭鬧，甚至在影廳內奔跑、踢前方座椅，嚴重影響其他觀眾。

廣告 廣告

被踢椅子的苦主也現身留言還原始末，她透露自己一開始就有試圖提醒家長制止小孩的行為，對方卻不予理會，直到第二次提高音量制止，家長才說了不好意思；然而，家長大多數時候仍只顧低頭滑手機，態度消極，她甚至還被小孩無故拍了3次頭。貼文和留言曝光後，引發眾多網友共鳴撻伐。

對此，美麗華影城26日透過Threads發布聲明表示，針對2026年1月24日《魔法公主 4K紀念版》IMAX特別場發生影迷觀影權益受損一事，影城高度重視，並向當日受影響觀眾致上最誠摯的歉意。

美麗華影城同時公布補償方案，表示將提供當日同場次受影響觀眾IMAX電影兌換券2張，不限電影、使用期限至2026年12月31日。公告中也特別註明，I排22、23、24、25號座位不適用該補償方案。兌換資格須持有2026年1月24日16時30分《魔法公主 4K紀念版》IMAX特別場的實體票根，且必須為已驗票入場之票根，取票時間需在當日晚間6時52分前完成，若於電影接近結束或散場後才購票或取票者，則不符合補償資格。

影城進一步說明，補償兌換期間自1月29日中午12時起至3月31日晚間9時止，觀眾可攜帶票根至美麗華影城6樓售票櫃檯，經現場人員核對後領取。影城也強調，已針對事件進行內部檢討，未來將從源頭加強場務管理與分級把關，致力保障每一位觀眾的觀影品質，避免類似情況再度發生。

美麗華影城公告曝光後，網友們大讚，「在意大多數正常人權益活該你賺錢」、「難得看到影城有針對這種事件給回覆跟賠償」、「公關教科書。承認疏失、給予有誠意的補償，讚讚」、「謝謝美麗華影城願意出面處理，光是知道影城方有了解事情經過就已經覺得非常暖了，你們撫平了我當天經歷的各種痛苦，謝謝謝謝，下次還去美麗華看電影」。

更多太報報導

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

亞運一見鍾情、見面3次結婚 脫北者李昌壽、台灣妻陳鈴真比《愛的迫降》動人

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐