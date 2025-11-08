未照SOP用推擠棒釀憾事 犁記女員工捲攪拌機「三指重創」

女員工在操作攪拌機時手指遭捲入。（台中市消防局提供）

台中百年名店犁記餅店今（8日）上午10點，一名女員工在操作攪拌機時，手指不慎遭捲入，造成三指骨折及肌肉撕裂。消防員到場後拆解機台救出員工，並送醫治療。犁記回應女員工並非新進人員，但未依規定使用推擠棒操作，違反SOP導致憾事發生。

台中百年名店犁記餅店今（8日）上午傳出意外，一名女員工在操作攪拌機時，手指不慎遭捲入，造成左手三根手指骨折、肌肉撕裂，傷勢嚴重，該名員工並非新進員工，但未依規定使用推擠棒，而直接以手操作攪拌機，已違反作業程序。

廣告 廣告

台中市消防局於今日上午約10時接獲通報，北區某店家發生創傷救護案件。文昌分隊小隊長林永濬帶領8名消防員趕赴現場，發現女員工左手被攪拌機捲入，無法自行脫困。

消防員立即使用破壞工具將機台部分拆解，目視女員工手部受到擠壓，但因受壓部位有限，未出現大量出血。經拆除部分機台後，將員工連同小部機具送往中國附醫，院方在施打麻藥後進行處置。

消防人員將機械破壞後拆除，將員工送醫。（台中市消防局提供）

公司人員全程陪同員工就醫，傷勢需待醫院進一步診斷，事故發生時，女員工正準備分料，操作攪拌機時未依使用推擠棒，而是直接以手推料，導致手指被捲入。犁記回應所有員工皆有接受教育訓練，學習正確操作機器的方法，這起事件屬操作不當造成的憾事，公司也將檢討作業流程，避免類似事件再發生。

提醒民眾使用食品加工業使用攪拌機、切割機等危險機具時，務必遵守SOP及操作規範，切勿以手直接操作，以確保自身安全，避免意外發生。

★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

鬍鬚張Uber外送漲15%惹聯想 業者澄清「與非洲豬瘟無關」

蟑螂蛋黃酥疑雲「業者不排除提告」 爆料者深夜9點聲明反擊

「1100盒蛋黃酥」遭棄單還背黑鍋 業者嘆：將提告護商譽