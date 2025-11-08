未照SOP用推擠棒釀憾事 犁記女員工捲攪拌機「三指重創」
台中百年名店犁記餅店今（8日）上午10點，一名女員工在操作攪拌機時，手指不慎遭捲入，造成三指骨折及肌肉撕裂。消防員到場後拆解機台救出員工，並送醫治療。犁記回應女員工並非新進人員，但未依規定使用推擠棒操作，違反SOP導致憾事發生。
台中百年名店犁記餅店今（8日）上午傳出意外，一名女員工在操作攪拌機時，手指不慎遭捲入，造成左手三根手指骨折、肌肉撕裂，傷勢嚴重，該名員工並非新進員工，但未依規定使用推擠棒，而直接以手操作攪拌機，已違反作業程序。
台中市消防局於今日上午約10時接獲通報，北區某店家發生創傷救護案件。文昌分隊小隊長林永濬帶領8名消防員趕赴現場，發現女員工左手被攪拌機捲入，無法自行脫困。
消防員立即使用破壞工具將機台部分拆解，目視女員工手部受到擠壓，但因受壓部位有限，未出現大量出血。經拆除部分機台後，將員工連同小部機具送往中國附醫，院方在施打麻藥後進行處置。
公司人員全程陪同員工就醫，傷勢需待醫院進一步診斷，事故發生時，女員工正準備分料，操作攪拌機時未依使用推擠棒，而是直接以手推料，導致手指被捲入。犁記回應所有員工皆有接受教育訓練，學習正確操作機器的方法，這起事件屬操作不當造成的憾事，公司也將檢討作業流程，避免類似事件再發生。
提醒民眾使用食品加工業使用攪拌機、切割機等危險機具時，務必遵守SOP及操作規範，切勿以手直接操作，以確保自身安全，避免意外發生。
★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。
更多《鏡新聞》報導
鬍鬚張Uber外送漲15%惹聯想 業者澄清「與非洲豬瘟無關」
蟑螂蛋黃酥疑雲「業者不排除提告」 爆料者深夜9點聲明反擊
「1100盒蛋黃酥」遭棄單還背黑鍋 業者嘆：將提告護商譽
其他人也在看
「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬
即時中心／廖予瑄報導有百年歷史的台中「犁記餅店」，今（8）日上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷。對此，台中市政府勞工局也對「犁記」開罰3萬元以上罰鍰，並啟動職災個管服務。民視 ・ 11 小時前
慢遊千葉／造訪關東小江戶水鄉佐原 住進百年米倉當富商、搭船穿越低橋體驗水上野餐
現在提到日本，不少人聞「熊」色變，而本州唯一還沒有熊出沒的區域僅剩千葉縣，這次我們特別整理千葉縣水鄉佐原、銚子與成田市三條旅遊路線，讓想要避開東京擁擠人潮的旅客，同樣是搭機飛往成田機場，卻能遠離喧囂，享受日本市郊的悠閒與緩慢。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
台中犂記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」
台中北區百年的犁記餅店，8日早上10點傳出工安意外。一名年約30歲的女員工，操作餡料攪拌機，左手被捲入，造成3根手指骨頭碎裂、肌肉撕裂，消防隊員只能拆卸大部分的機台，連同夾住手的滾輪一起送醫救治。雖然犁記回應，說是女員工沒按照SOP使用攪拌棒，但勞檢處發現犁記已違反職安法，要開罰3到30萬。 #犁記餅店#攪拌機#工安意外#手指骨頭碎裂東森新聞影音 ・ 6 小時前
女乘客飛機廁所內偷吸電子煙！檢方遭依干擾飛航罪起訴
桃園地檢署近日偵結一起航空器上違規使用電子煙案件，一名27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機時，在機上廁所偷吸電子煙被發現，檢方依違法使用干擾飛航器材罪嫌將她起訴並聲請簡易判決。中天新聞網 ・ 12 小時前
網紅「吃屎哥」娃娃機店遭砸 怒喊：台灣沒有言論自由嗎？
網紅「吃屎哥」日前在桃園市平鎮區南平路經營的娃娃機店，遭兩名男子闖入鬧事。根據監視器畫面顯示，兩人分別穿著白衣與藍衣，進入店內後出腳踹門，並將手中酒瓶摔破在地後離去。游兆霖懷疑對方是刻意尋釁，事後報警處理，平鎮警分局平鎮派出所已受理報案，正循線追查涉案人士。 游兆霖稍後將事發影片上傳網路，指控兩名桃園電子報 ・ 13 小時前
國際金融博覽會登場! 一銀推"數位金融" 民眾展區沉浸式體驗
財經中心／楊思敏、張智凱 台北報導2025台北國際金融博覽會盛大登場，在現場展示最新金融服務和科技，第一銀行把展區打造成超市場景，設置了四道遊戲關卡。民眾在沉浸式遊戲中，可以學到反詐知識和銀行提供的數位服務，闖關完成後還能兌換小獎品。眼睛盯得螢幕，仔細閱讀題目，再快速按按鈕、回答正確答案，讓民眾在遊戲中，學習反詐知識。2025台北國際金融博覽會7號正式登場，各家金融業者都來參與，第一銀行以"數位超市"為主題，設計四道遊戲關卡，用平易近人的方式，向民眾介紹現代金融服務。民眾：「每一題的設計，我覺得都蠻貼近，我們民眾的生活，就是宣導一些我們日常，會碰到的詐騙情況。」現場設有防詐宣導互動遊戲。（圖／民視新聞）第一銀行副總蔡淑慧：「能夠讓金融生活像超市一樣，結合生活更便利更多元，了解整個智慧跟科技的結合，希望能夠提供更便利，讓大家更了解，其實金融是非常生活化的。」展場布置成數位賣場，四大主題區，分為反詐宣導、數位生活圈、APP服務到理財組合，財政部次長阮清華也來現場體驗。闖關完成後，不只能獲得有用的資訊，還可以兌換公仔立牌獎品，幸運的人有機會抽中冰棒。第一銀行副總蔡淑慧接受訪問。（圖／民視新聞）第一銀行副總蔡淑慧：「核心的主題是，金融即生活生活即金融，金融不再是高高在上，是可以變成生活的一部份，這個也表示我們銀行，在數位轉型的一個強烈的決心。」隨著數位科技發展，銀行未來也會朝三個方向優化服務，包含整合生態圈，一個平台滿足食衣住行育樂的金融需求，操作更直接，以及加強AI應用，提升民眾日常生活的效率。原文出處：含「金」量超高！台北國際金融博覽會登場 各家銀行展示最新數位服務 更多民視新聞報導黃仁勳還在台南！與台積電餐敘大啖牛肉爐 畫面曝光創歷史單月新高！ 財政部：台灣10月出口618億美元「年增近五成」黃仁勳今年四度訪台！台南購買3美食 這一項來頭不小民視影音 ・ 1 天前
討錢未果情緒失控 北市64歲男持瑞士刀傷女友
64歲的李姓男子今（8）日下午在台北市信義區永吉路住處，因向同居的56歲葉姓女友索討金錢未果，竟情緒失控，持店內桌上的瑞士折疊刀指向葉女，兩人拉扯間導致葉女右手臂擦傷。警方獲報後於半小時內迅速趕抵，立即將李男依恐嚇、傷害及家庭暴力現行犯逮捕，移送台北地檢署持續偵辦。自由時報 ・ 11 小時前
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 10 小時前
台中洲際棒球場美食！高CP值牛排主餐+自助吧超豐盛，韓式拌飯、越式河粉DIY全都有
正在尋找台中高CP值牛排吃到飽？或是洲際棒球場周邊美食？就來牛室炙燒牛排崇德洲際店，位於台中北屯區崇德路三段、鄰近洲際棒球場、漢神洲際購物廣場，牛室炙燒牛排389元起就能享受到主餐排餐與自助吧吃到飽，有現做披薩、越式牛肉河粉DIY、韓式拌飯DIY、多樣熱炒、生菜沙拉、水果、炸物、飯食、玉米濃湯、牛肉羅宋湯、飲料、冰品，成為家庭聚餐、朋友聚會、學生慶生、球賽前後用餐的台中聚餐熱門選擇。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前
日本陸軍台南偕行社走過百年 委外開幕重進生活
（中央社記者張榮祥台南8日電）歷史建築日本陸軍台南偕行社修復完工後，經過1年委外經營評選，由弎畫廊（San Gallery）取得營運權，今天開幕，也讓這座逾百年歷史空間重新走進市民和旅人的生活。中央社 ・ 10 小時前
康橋車禍重傷學生康復 家長捐50萬元謝彰基
（中央社記者鄭維真彰化8日電）康橋國際學校秀岡校區15歲學生4月於彰化縣遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長今天在校方陪同下，到彰化基督教醫院捐贈新台幣50萬元致謝，院方將用於買頂級偏鄉幼兒救護車。中央社 ・ 11 小時前
健保補充保費改革惹議！陳時中為石崇良緩頰：年度總所得非新構想
[Newtalk新聞] 行政院日前喊停補充保費調整，引發外界揣測是否政策急轉彎。行政院政委陳時中今（8）天回應，採「年度總所得結算」並非新構想，而是早期就曾被提出的方向，只是「2萬元起徵」的門檻過低，導致小資族也得額外負擔。他呼籲，未來調整不應沿用舊標準，應提高起徵額度，並交由社會及專家學者評估合理界線。 陳時中今日出席研討會受訪時補充，「總所得基礎」並非新設計，而是先前研議補充保費制度时就有的方向，希望由「資本利得較高者」一同負擔，反映「多賺多付」的原則。 他解釋，「補充保費」本意是彌補醫療財務落差，讓非薪資所得高的人一同分擔，而非讓中低收入者被迫繳更多。他認為，當前起徵金額設定錯置，使制度破了「量能付費」的精神，建議若改為年度合併計算，須重新調整數字才符合理性，並透過公眾討論後再行確定。 外界質疑政策「轉彎」並非事實，陳時中澄清，衛福部長石崇良只是受訪時說明方向，並非正式定案，所引用的「2萬元」也只是因為過去就是2萬元。他強調，制度若改採「年度合併」應重新定義起徵條件，且必須維持「高收入者多負擔」的精神，否則改革失去意義。查看原文更多Newtalk新聞報導 管仁健觀點》台灣健保藥是新頭殼 ・ 12 小時前
家寧媽媽輸了！反告誹謗「不起訴確定」 Andy吐心聲：堅信要說出真相
【緯來新聞網】YouTube頻道「眾量級CROWD」前團員Andy老師，因與前女友張家寧爆發財務糾紛緯來新聞網 ・ 12 小時前
獨／新店戒治所護理師控「遭醫檢師痛毆」 同事撕破臉互告
新店戒治所一名身障護理師遭同事毆打！她指控男醫檢師長期辱罵，八月底更動手打她15下，造成左眼腫脹、瘀青及太陽穴紅色傷痕。雙方各自提告傷害，案件已進入刑事調查。新店戒治所表示已依規定處理，但同事關係恐難修復。身障護理師控訴：「因為我在監獄上班，裡面不能拿3C產品進去，就是監視器、錄音筆、密錄器都不行。」無法即時蒐證，令人鼻酸！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
台中百年「犂記餅店」傳意外！女員工左手捲入攪拌機 3指壓碎
台中市北區中清路知名百年老店「犂記餅店」今（8）日上午發生一起工安意外，一名女性員工在操作攪拌機時，手部不慎被捲入機台，造成中指、食指及無名指嚴重受傷，初步研判疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂。中天新聞網 ・ 14 小時前
高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。民視 ・ 10 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前