未熄火！台中夫妻超商購物秒遭竊車 他「倒車甩人」驚險畫面曝

社會中心／程正邦報導

一名男子在台中豐原區超商外，見一輛轎車沒熄火、車上沒人，竟然直接開走。（圖／翻攝畫面）

超商外轎車未熄火 遭竊賊趁隙開走

台中市豐原區三豐路二段一間超商， 6 日下午發生一起驚險的汽車竊盜案。一對張姓夫妻將自家轎車停放在超商門口，因貪圖一時便利，未將車輛熄火就雙雙進入店內購物，沒想到這一疏忽竟成了竊賊的目標。

據警方調查，當時 55 歲的汪姓男子正騎機車經過該處，他原計畫騎車返回南部老家，但因機車油料耗盡，正愁無計可施。見到這輛轎車停在路邊，發動機仍嗡嗡作響且車內空無一人，汪男竟臨時起意，毫不猶豫地打開車門，直接坐上駕駛座準備駕車逃逸。

車主發現車子被偷後，急忙衝出店外拉車門阻止，竟被竊賊倒車甩飛。（圖／翻攝畫面

車主驚險阻止！竊賊猛力倒車甩開車主

張姓車主在店內發現自己的車輛被偷，立刻衝出店外，他情急之下立即拉開車門，甚至奮力跳上車，試圖阻止汪男的竊盜行為。然而，汪男絲毫不理會車主的阻擋，反而猛力倒車，意圖甩開緊抓車門的張男。

在這一過程中，張男被強行甩落地面，造成手肘擦挫傷，幸好後方開車的駕駛反應快，立刻往左切才沒有輾過去。同車女子目睹了這段驚險的劫車過程，在threads發文，心有餘悸直呼「還好即時躲開」，行車紀錄器畫面 曝光後，引起網友熱議。

車主阻止偷車未果，被甩飛車外趴在馬路上，還好後方駕駛及時閃過，才沒被輾過。（圖／翻攝threads@maggie910417）

警網火速出擊 23分鐘內鎖定逮人

警方獲報後，隨即啟動了地區聯防與攔截圍捕機制。由於案發地點位於交通要道，警方在鎖定車輛特徵後，迅速展開追緝。

在竊案發生後不到半小時，於下午 3 時 50 分左右，警方成功在豐原區國豐路三段發現失竊車輛，並即時攔停，當場將這名竊車、傷人的汪男逮捕歸案。

警方獲報半小時內，在國豐路三段發現失竊車輛，即時攔停逮捕竊賊。（圖／翻攝畫面

據悉，汪男現居新竹，目前無業，此次犯案純屬臨時起意。警方強調，對於公然竊取財物並在過程中危及民眾人身安全的行為，絕不寬貸。全案經警詢後，已依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方也藉此提醒民眾，離開車輛時務必熄火並拔取鑰匙，以免讓竊賊有機可乘。

