未牽繩比特犬狂咬浪浪 竟是飼主訓練攻擊性
高雄仁武發生比特犬攻擊流浪狗事件，目擊民眾說飼主一開始還想離開，是被制止才回頭，為了拉開狗狗，目擊者提供了辣椒水讓他噴比特犬，過程中飼主還拿民宅旁的水桶跟掃把打流浪狗，還把水桶跟掃把敲壞了，目擊民眾說要是小孩的話後果不堪設想，因為他一眼就認出這名飼主，他表示這名飼主從比特犬還小時就常來這裡，專找流浪狗挑釁，要訓練比特犬的凶狠性。
馬路邊兇猛戴著項圈的比特犬沒有牽繩，看到對向一樣黑色的流浪狗，衝上前緊咬著牠的脖子不放，一旁頭戴安全帽就是比特犬的主人，他拿著民眾提供的辣椒水噴比特犬，試圖想拉開狗狗，但比特犬完全沒鬆口，旁邊的民宅屋主拿著裝水的水瓢潑水，飼主也拿水瓢打狗也沒用，後來飼主試圖用水管噴水、水桶倒水，拿水桶蓋住比特犬，甚至拿掃把猛打，比特犬還是緊咬不放。
目擊民眾：「流浪狗躲在冷氣那邊，結果換他們的狗跑回來，直接就咬流浪狗，咬著還不放，他還把我的水桶又把我的掃把打壞，他不是打他的狗，而是打那隻流浪狗。」
事發在14號晚間十點多高雄仁武區的文中一街，離譜的是飼主就住隔壁里，騎車專找流浪犬攻擊，就是為了訓練自己的比特犬。
目擊民眾：「你若真的有人養的狗，他若咬到他就賠不完了，他就是從比特犬小隻，都來這裡牽那隻狗來逗狗，你知道嗎，逗說那隻狗變大隻了，會咬人會耍壞，要試狗試他們的狗多兇啦。」
為了拉開比特犬，飼主曾朝比特犬噴辣椒水，卻是拿旁邊民宅的水桶跟掃把攻擊流浪犬，但比特犬仍狂咬不放，目擊者說飼主最後還狂噴辣椒水才能比特犬鬆口，而流浪狗則一溜煙跑掉了。
目擊民眾：「那很危險啦，若沒給牠套嘴套你又沒牽著，如果小孩走出來，狗的性不一定喊抓狂就抓狂。」
高市動保處副處長段奇漢：「危險犬隻繫1.5公尺以內牽繩，及配戴透氣口罩，違反者將依同法第29條第1項第5款，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。」
動保處表示比特犬是公告的危險性犬隻，將會同警方調閱監視器畫面，請飼主到案說明，釐清犬隻品種依法開罰。
